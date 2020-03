Napi huszonöt perc is sokat jelenthet

A kényszerű otthonlét egyrészt korlátoz a szabad mozgásban, másrészt a plusz szabadidő egyben lehetőséget is nyújt, hogy beillesszük napirendünkbe a rendszeres tornát, testgyakorlást.

A négy fal között végzett testmozgásra akad jó pár extrém példa a közelmúlt karanténheteiből. A francia Elisha Nochomovitz hét méter hosszú erkélyén futotta le a maratoni távot (42 195 méter) hat óra 48 perc alatt. Minderről a Csupasportnak így nyilatkozott: A barcelonai maratonira készültem, de a járvány miatt ezt is törölték, én viszont nem akartam, hogy kárba vesszen az addig elvégzett munkám. A kormány arra kért mindenkit, hogy aki tud, maradjon otthon, én pedig bizonyítani akartam, hogy ha nagyon akarjuk, így is tudunk sportolni. Továbbá szerettem volna ezzel is támogatni az egészségügyben dolgozókat, akik elképesztő munkát végeznek ezekben a hetekben.”

A pluszkilók, illetve az elkényelmesedés ellen azért nem kell maratonit kocogni az erkélyen vagy a lépcsőházban. Balogh Dávid, a Széchenyi István Gimnázium testnevelő tanára, vízilabdaedző amondó, napi 25-30 perces terheléssel, intenzív átmozgató tornával már sokat tehetünk egészségünkért, testi-lelki felfrissülésünkért:

– A legnagyobb probléma, hogy ebben a kényszerű időszakban sokat ülünk. Így célszerű az egész testünket átmozgatni. Én minden reggel egy alig 8 perces gerinctornával kezdek (bárki számára elérhető Almási Csilla gyógytornász YouTube csatornáján). Testnevelőként a diákjaimnak is készítettem egy 25 perces videót, amely az alapgyakorlatokat is tartalmazza. A szülőknek is azt ajánlom, nyugodtan végezzék el a gyermekeknek szánt otthoni tréningeket. Jelenleg kijárási korlátozás van, ám az előírások figyelembevételével egyénileg megengedett szabadidős sporttevékenység. Egy laza kocogás, séta, lépcsőzés is sokat jelenthet, a lényeg a rendszeresség, hogy a mozgás a „bezárt” mindennapok élményt jelentő része legyen.,Az étkezésre, a tudatos táplálkozásra is érdemes figyelni, hogy lehetőleg ne zárjuk jelentős súlyfelesleggel e kényszerű időszakot – mondta el lapunknak Balogh Dávid testnevelő pedagógus.