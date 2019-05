Nagyvenyimé a Horfer Serleg a déli csoportban

Huszonkét forduló után befejeződtek a küzdelmek a Horfer Serleg labdarúgó megyei III. osztály déli csoportjában.

Kisapostag – Nagyvenyim 1–3 (0–1)

Kisapostag: Hegedűs – Dénes, Volf, Fodor, Pék, Fürj, Oláh, Kiss, Szőcs, Csima, Törjék. Cserék: Lőtős, Kasza, Kis-Fucsala.

Nagyvenyim: Gregorich – Lengyel, Kovács, Pulai, Szabó, Varga, Szabó, Sárai, Bata, Ürmös, Freud. Cserék: Rakonczai, Vajai, Csizmadia.

Az első félidő 17. percében Nagyvenyim a jobb oldalon megjátszotta Batát, aki beívelt a kisapostagi kapu elé. Az érkező Freudnak már csak be kellett pöccinteni, 0–1. A második játékrész 60. perce körül a vendégek szinte lemásolták az első találatukat. Ezúttal Kovács átadásából a kifutó kapus mellett Szabó kotorta be a háló közepébe: 0–2.

A következő negyed órában a Nagyvenyim több helyzetet is kidolgozott, de egy kontrának köszönhetően a jobb oldalon elfutó hazai támadásból középen Fodor szépített egy klasszis kapáslövéssel, 1–2. A 82. percben azonban alaposan megrázták magukat a vendégek. Bata gurított le Szabónak, aki a hosszúba rúgott labdájával be is állította a mérkőzés végeredményét, 1–3. A Nagyvenyim, leszámítva pár hazai fellángolást, gyakorlatilag végig uralta a játékot. Kisapostag csak néha egy-egy kontra erejéig tudott a nagyvenyi­mi térfélig felérni. Az eredményen bár nem látszott nagyarányú különbség, de jóval nagyobb játékerőt képviselt a Nagyvenyim, így jogosan nyerte a találkozót, és vele együtt a 2018/2019-es bajnokságot.

A záró forduló további eredményei: Kulcs–Lajoskomárom 2–2, Nagylók–Rácalmás 0–6, Dég–Zichyújfalu 3–1, Mezőszilas–Cece 1–1, DUFK–Alap 12–0.

A bajnokság gólkirálya ebben a szezonban Rabijász Dávid, a DUFK játékosa lett 26 találattal.

A bajnokság végeredménye

1. Nagyvenyim 22 16 3 3 84-26 51

2. Dufk 22 15 5 2 96-25 50

3. Dég 22 14 1 7 62-34 43

4. Rácalmás 22 13 4 5 65-48 43

5. Zichyújfalu 22 12 2 8 58-55 38

6. Alap 22 9 3 10 62-68 30

7. Cece 22 8 3 11 45-54 27

8. Kisapostag 22 7 3 12 29-65 24

9. Kulcs 22 6 4 12 56-58 22

10. Mezőszilas 22 6 3 13 45-99 21

11. Lajosk. Ii 22 6 2 14 48-59 20

12. Nagylók 22 3 1 18 34-93 10