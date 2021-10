Nagyot küzdött a DAB, de most jobb volt az Újpest

Az idényben kiegyensúlyozott formát mutató Újpestet látta vendégül pénteken este az Erste Ligában a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. A DAB-ban először húzott szerelést a frissen igazolt fehérorosz támadó, Ivan Ribcsik.

Az Acélbikák hivatalosan pénteken délután jelentette be, hogy a korábbi években a lengyel élvonalban, a Extra Ligában játszó fehérorosz szélső, Ivan Ribcsik csatlakozott a csapathoz.

A 187 centiméter magas támadó hazájában, Fehéroroszországban kezdett el jégkorongozni, majd később játszott Kazahsztánban, Lettországban. A jegkoronblog.hu írása szerint Ribcsik a 2020/21-es idény második szakaszában a lengyel Zaglebie Sosnowiecben 17 mérkőzésen 5 gólt lőtt és 6 gólpasszt szerzett. Az idei szezonban már nem bizonyult ilyen ponterősnek. Hat találkozón lépett jégre, és egy asszisztig jutott. Remélhetően a dunaújvárosiaknál új lendületet kap a 27 éves fehérorosz jégkorongozó.

Dunaújvárosi Acélbikák – UTE 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

DAB: Krajcovic – Bubnov, Pozsár, Kabatayev, Szappanos, Török – Benke, Bobcek, Németh P. (1), Ribcsik, Szűcs 1 – Erdély, Szécsi, Horváth, Németh Á., Tamás – Druja, Somogyi, Dudkin, Gebei, Marosi. Vezetőedző: Leo Gudas.

Ezúttal sem várt könnyű meccs a Bikákra, hiszen a lilák az eddigi tizenegy mérkőzésükből mindössze egy meccsen nem szereztek pontot.

Az első harmadban az Újpest kezdeményezett többet, 21 alkalommal próbálták bevenni Krajcovic ketrecét. Varga Arnold révén a 15. percben meg is szerezték a vezetést (0–1). A 24. percben pedig Coatta megduplázta az UTE előnyét (0–2). A záró húsz perc elején, Benk is beköszönt (0–3), ám az ezúttal is végig hajtó Acélbikák nem adta fel. A pontszerzés ugyan nem jött össze, de Szűcs az 58. percben megszerezte a hazaiak megérdemelt becsületgólját (1–3).