Nagyon sok gólt rúgtak, döntő volt, mindenütt nyerni akartak

A korábbi gólkirály, Orosz Ferenc a szakvezetőkkel, Egervári Sándorral és Kenyeres Imrével, valamint két, MTK-s klubtársával érkezett, másfél évet töltött Dunaújvárosban. Pályafutásának egyik legszebb emléke a 2000 nyarán szerzett bajnoki aranyérem.

Egervári Sándor szakvezető 1999 nyarán, az MTK-val toronymagasan, 19 ponttal nyert bajnoki arany után érkezett az acélvárosba, pályaedzőjével, Kenyeres Imrével. Valamint jelezte Szabó József klubelnöknek, amennyiben erre mód van, három, a Hungária körúton már bizonyító játékosával továbbra is szeretne együtt dolgozni. Orosz Ferenccel, Molnár Zoltánnal és Rabóczki Balázzsal.

– Érdekes helyzet volt, 1999 tavaszán hosszú ideig sérült voltam, június végén lejárt az szerződésem a fővárosban, mentünk befele a nyárba, senki nem szólt, hogy beszéljünk a jövőről. Mindenki tudta, hogy a szakvezetők Dunaújvárosba távoznak, az MTK-nál holland éra következik. A III. Kerületnél játszottunk a szezon zárása előtt, 5–1-re nyertünk, gólt lőttem, valamint adtam három gól­passzt, jól ment a játék. A következő edzésre készültünk, indultunk ki a pályára, amikor leszaladt a technikai vezető, hogy az ügyvezető vár rám az irodájában, szeretne velem beszélni. Stoplis cipőben felballagtam az emeletre. Elég meglepő volt az invitálás, közvetlenül a tréning előtt, Fülöp Feri szólt, hogy beszéljünk a folytatásról. Nyilván kitudódott, előzőleg szóban megegyeztem, de szerződést nem írtam alá a Dunaferr csapatával. Közöltem az ügyvezetővel, hogy szavam adtam nekik, náluk folytatom. Az MTK-nál úgy gondolhatták, közel a harminchoz aligha szerződtet bárki, nagyon fogok örülni, ha maradhatok a fővárosiaknál.

Előzőleg, ha nem volt sérült, biztos pontnak számított a Hungária körúton, ahogy előzőleg anyaegyesületében, a Budapesti Honvédnál, Vácon és a BVSC-nél is. Továbbá a gólokat is szépen termelte, az 1991/92-es idényben 16 góllal gólkirály lett a Csank János vezette Vác színeiben. A válogatottban 17-szer szerepelt, háromszor volt eredményes, az egyesült Arab Emírségek, Finnország és Málta ellen.

– Ha egészséges voltam, döntően hozzá tudtam tenni a csapatom teljesítményéhez. Alighanem a magyar futball egyik állatorvosi lova vagyok, körülbelül annyit hagytam ki sérülés miatt, mint amennyit pályán voltam. Folyamatosan próbáltam magam utolérni, kilencszer műtöttek, amíg profiként futballoztam, nem csak nagyobb operációk következtek, sokszor bajlódtam húzódással, kisebb dolgokkal. Talán a gyenge alapok miatt voltam fizikális mínuszban, gyerek, vagy serdülő korban nem foglalkoztak velem elég jó szakemberek, de az is lehet, ilyen a genetikám. Apukámnak is séta közben ment ki a bokája. Pályafutásom vége fele különösen sokat hagytam ki.

Az MTK-ban Garami József és Egervári Sándor is számított rá, minden idényben stabilan hozta a 15 gólos átlagot, sőt, előzőleg a BVSC-ben, Kispesten, Vácon, valamint Dorogon – a Honvéd adta kölcsön fél évre a másodosztályba, hogy erősödjön – is házi gólkirálynak bizonyult.

Mindent, mit elért az életben – a két gyerekén kívül –, a focinak köszönheti

– Az átlagosnál valamivel jobb játékos voltam, 16 évesen azt mondta rólam Tichy Lajos, a Honvéd akkori utánpótlásfőnöke, hogy megvan az új Détári Lajos. Végül nem lettem az. Amúgy mindent, mit elértem az életben – a két gyerekemen kívül –, a focinak köszönhetem. A játékosként megvalósított jólétemet, az élményeket, azt, hogy a fél világot beutazhattam. A korszak kimagasló csapataiban játszhattam, a Honvédban és az MTK-ban olyan játékosok vettek körül, akikkel élmény volt futballozni. Ha gyengébb gárdában szerepelek, biztosan nem rúgok ennyi gólt, klasszisokkal voltam pályán, a kapuban Babos Gábor, a védelemben Lőrincz Emil, aki nem félt senkitől, Kuttor Attila, a középpályán Illés Béla, Halmai Gábor, Kenesei Krisztián, Farkasházy László.

Dunaújvárosba kerülve Orosznak el kellett fogadtatnia magát, ugyanis a gárda az előző szezonban, újoncként 5. lett a bajnokságban, a magyar mag jelentős része kialakult.

– A leigazolásom után biztos pont voltam, aztán kezdődtek az Achilles-ín-problémák, folyamatosan tartoztam a csapatorvos, Mohácsi doktor pacientúrájához. Recsegett-ropogott ez a testrészem mindkét lábamban, hol jobban, hol kevésbé fájt, rendszeresen injekciózták. A szakítás is ennek volt tulajdonítható, a bajnoki aranyérmet követő őszön, 2000 októberében véget ért a pályafutásom. Már nem voltam abban az állapotban, hogy vezér legyek, voltak ugyan jó pillanataim, de sok edzést kihagytam. Állandóan kezeléseken vettem részt, de amikor bírta a lábam, Egerváriék neveztek. Debrecenben pokoli melegben játszottunk, nagyon rosszul, simán kikaptunk. Nekem is nagyon gyengén ment, a lefújás után a zuhany alatt ájulás közeli állapotba kerültem. A következő edzést megelőzően a vezérkar eligazítást tartott, Szabó József elnök közölte, Salamon Miki, Zavadszky Gabi és én meghatározatlan ideig a tartalékokkal készülünk. Nem mondták azt, hogy miattunk vesztettünk, a lényeg a példastatuálás volt. Zava és Sala nem sokkal később visszakerült a keretbe, én más utat választottam. Mindenki tudta, mennyire rossz állapotban vagyok, ha visszatesznek az utánpótlásba, azzal nem leszek jobb. Kimentem a parkolóba, aztán visszasétáltam a vezetőkhöz és az edzői stáb tagjaihoz, akik még maradtak és beszélgettek. Mondtam az elnöknek, nem sok értelmét látom a közös folytatásnak, a lábam jobb nem lesz, csak időnként vagyok teljesen egészséges. Jeleztem, nincs követelésem, nekik se legyen, váljunk el szépen csendben. Kezet fogtunk, ezzel ért véget a profi karrierem. Érdekes időszak következett, az első két hónapban tetszett, hogy nincsenek fájdalmak, nincs stressz, eredménykényszer, aztán jöttek az újabb hónapok, nem találtam a helyem.

Nem lett depressziós, nem pánikolt, de fura időszak volt, ugyanis a lelkében még nem volt felkészülve arra, hogy 31 évesen egy teljesen más, a futball utáni életre kell berendezkednie.

Nagyszerű volt akkoriban Dunaújvárosban élni és sportolni

– A korábbi szezonban elképesztően jó csapatunk volt Újvárosban, Tököli Attila akkor volt a csúcson, 23 évesen szárnyalt, én pedig már mentem lefelé. Igor Nicsenko is nagyszerű labdarúgó volt, ő is már túl a csúcson, de velem ellentétben nem sérülékeny. Kiváló játékos és ember, pozitív személyiség. Valamint ott volt a csatársorban a csepeli Nagy Tamás, aki szintén szerepelt a válogatottban. Az volt a Dunaferr nagy ereje, hogy roppant erős magyar maggal rendelkezett, Egervárinak nem volt könnyű dolga, ugyanis a régiekből és az újakból kellett egységes csapatot gyúrnia. Molnár Zoltán könnyen beilleszkedett, korának egyik legmegbízhatóbb jobbhátvédje volt, Rabóczki Balázs nagyon jól védett, amíg a Hungária körúton végig Babos árnyékában élt, Fejérben kiteljesedett és remekelt. Egervári – aki Csank János mellett kimagaslóan a legjobb edzőm volt – nagy erénye, hogy remekül tudott közösséget építeni, a szakmai tudása mellett ebben volt a legjobb. A két edző azért volt annyira sikeres, mert tisztában voltak a csapatukkal, nem akartak mást játszani, mint amire az állomány képes volt. Sokan mondták akkoriban, hogy Egervári mindig beleült a készbe, jó játékosokkal dolgozhatott, de ez nem fedi a valóságot. Ott lehet a legnagyobbat bukni, ahol valóban sokan vannak, de nem játszhat mindenki, 6-8 olyan futballista ül a padon, aki másutt játszana, ezt pedig kezelni kell. Lengyel Feri volt a csapatkapitány, az irányító, aki osztogat, kevesebbet védekezik. A vezetőedző kitalálta, hogy Rósa Henrik, a négy középpályás egyike, a bal oldalról elindul befele, középen belép a játékba, ami az ellenfeleket gyakran meglepte, hogy két irányítóval futballozunk. Henriknek nagyon jól ment, sok gólt is lőtt, miként Zavadszky Gábor is kiváló szezont futott. A középpályásunk erős volt, hátul Molnár, Salamon, Éger és Kiss György szinte nem hibázott, mi, csatárok pedig betaláltunk. Mi minden meccsen támadtunk és gólokat akartunk rúgni, ami rendre sikerült is, bárhol léptünk pályára. Nagyszerű volt akkoriban Újvárosban élni és sportolni, ha kimentünk a sporttelepre, az étteremben nem tudtunk olyan asztalhoz ülni, ahol nem foglalt helyet magyar bajnok.