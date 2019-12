Nagyon közel volt a dobogós helyezés

Nemzetközi tornával töltötte a két ünnep közti napokat a junior korosztályú női és férfi magyar röplabda-válogatott. A lányok Dunaújvárosban csatáztak, a fiúkat irányító Tomanóczy Tibor legénysége pedig Mariborban bizonyíthatott. Mérlegen a két torna.

Mint arról korábban beszámoltunk, mindkét vasárnapi mérkőzését megnyerte a magyar leány junior válogatott a Dunaújvárosban zajló MEVZA-tornán. A legutóbbi két évben győztes Szlovéniát 2:1-re, Szlovákiát pedig 3:0-ra múlta felül Horváth András csapata, amivel már feljött a harmadik helyre. Különösen a szlovénok elleni diadal számított bravúrnak, ahol az első szettben a mieink előbb 22:24-ről fordítottak, majd a másodikban parádés játékkal 21:7-re is vezetve 2:0-val bebiztosították a győzelmet.

Tegnap 11 órától Csehország volt az ellenfél, és a vendégek meg is nyerték e találkozót, a második, délutáni találkozón azonban sikerült javítani az izraeliek ellen.

A csehek elleni vereség után legyőzte Izraelt leány junior-válogatottunk a Dunaújvárosban zajló MEVZA-tornán. A mieink mérlege így négy győzelem és két vereség. A sors fintora, hogy hiába nyertek lányaink a mezőnyben egyedüliként a végső győztes szlovénok ellen, a körbeverések miatt végül lecsúsztak a dobogóról.

Győzelemmel zárt azonban Tomanóczy Tibor együttese Mariborban, így az utolsó meccs előtt a második helyen álltunk a tabellán, és egy esetleges cseh győzelem ezüst­érmet is érhet. A részletes eredményekről lapunk csütörtöki kiadásában olvashatnak majd.

Magyarország U 20 – Horvátország U 20 2:1 (-20, 20, 20)

Legtöbb pont: Boa Szabolcs 15, ill. Jakovac Karlo 10.

A dunaújvárosban hétfőn lezárult junior női tornát így értékelte a csapat egyik kiválósága, a csapatkapitány Berkó Lili:

– Igyekeztem a legjobbamat nyújtani, és úgy látom, a csapat is összességében jó játékot mutatott. Mindenki kihozta magából a maximumot.