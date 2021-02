Nagyon fontos junior győzelem

A múlt heti fordulókban a Dunaújvárosi Acélbikák junior és ifjúsági jégkorongcsapata is nyert. Különösen a juniorok győzelme volt fontos a debreceniek ellen.

A DHK majdhogynem mumusa a dunaújvárosi csapatnak, de most a DAB sima győzelmet aratott. A vendégek gyorsan kétgólos előnyt szereztek, de a DAB fordítani tudott. Ez a siker azért volt nagyon fontos, mert így a dunaújvárosiak lépést tudtak tartani a tabellán a csoportot vezető Győri Nemak ETO-val, amely harminchárom ponttal áll a tabella élén, a harminckét pontos Debrecen előtt. A Dunaújvárosi Acélbikáknak harminc pontja van. Azt érdemes megjegyezni, hogy a felnőttcsapatban is egyre meghatározóbb szerepet betöltő Pinczés Olivér ezúttal két gólt lőtt és adott egy gólpasszt.

A juniorok egyre jobban teljesítenek, és ahogy mondani szokták, minden jóban van valami rossz és fordítva. Ez­alatt azt értjük, hogy a felnőttcsapat igen nagy valószínűséggel nem jut be az Erste Liga rájátszásába, így azok a játékosok – nyolcan-tízen –, akik juniorként szerepeltek a felnőttek között, most csak a saját korosztályukra koncentrálhatnak, és ebből akár még egy nagyon szép siker is születhet. Az biztos, jó úton halad a társaság.

DAB – Debreceni HK 6–3 (2–2, 1–1, 3–0)

DAB: Stoynov – Ambrus, Jakabfy Cs., Pinczés O. 2 (1), Subotic (1), Tamás 1 (2) – Gebei B. (1), Jakabfy S. 1 (1), Barna D., Gulácsi (1), Somogyi 1 (2) – Benke (1), Jadlószki, Kis B. 1, Wolf. Vezetőedző: Leo Gudas.

Az ifjúságiak a hét végén az Óbuda HK-val játszottak, és idegenben remek győzelmet arattak a hol hátvédként, hol csatárként szereplő Lengyel Ákos két góljának is köszönhetően.

A dunaújvárosiak a csoportjukat magabiztosan vezetik tizenkét ponttal, a mögöttük lévő Sportország SC-nek hat pontja van.

OHA – DAB 2–5 (0–2, 0–1, 2–2)

DAB: Kovács (Leitgieb) – Léhi, Rácz 1 (1), Lengyel 2, Mózes (1), Piszmann S. (1) – Pallag-Bozsák, Horváth, Kristály (1), Szücs, Zsiga 1 – Márkus 1, Piszmann M. (1), Kuminka, Molnár. Vezetőedző: Borbás Gergely.

Az Erste Ligában szereplő felnőttcsapat közvetlen utánpótlását jelentő gárdák – junior, ifjúsági – folytatják bajnoki szereplésüket, a juniorok szombaton a Vasas SC vendégei lesznek, az ifjúságiak pedig legközelebb csak február 20-án korcsolyáznak jégre, akkor a Sportország SC-hez utaznak Budapestre.