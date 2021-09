Nagyon egyben van a csapat, ki vannak éhezve a sikerekre

Az előző, járvánnyal terhelt szezon után a megszokottak szerint tudott felkészülni a DKKA együttese a számára szombaton kezdődő női kézilabda-bajnokság rajtjára. A lányok 17 órától a Szombathelyt fogadják a sportcsarnokban (18 éven felüliek számára belépés védettségi igazolvánnyal lehetséges). Vágó Attila vezetőedző okkal bizakodó az előkészületi meccseken mutatott játék és eredmények alapján, a részben kicserélődött csapat remek kohéziót alkot a pályán és azon kívül is. Ami a célokat illeti, szeretnének az előző szezonhoz képest előrébb végezni.

– Már többször beszéltünk róla, az előző, a Covid miatt teljesen hektikus szezonon nagyon nem lehet mit értékelni, mindenki örült, hogy vége lett.

– Valóban, ilyen helyzetre nem lehet felkészülni, ezt nem tanítják. Novemberben, decemberben, amikor négy pontunk volt, az volt a cél, maradjunk bent. Aztán a végén ezt simán hoztuk, sőt, több bravúrral a nyolcadik helyen zártunk.

– Azt mondta, ez már az ön csapata, amely eddig kiválóan teljesített, hiszen egy vereség mellett az összes felkészülési találkozóját megnyerte. Ebből mennyire lehet, szabad messzemenő következtetéseket levonni?

– Úgy gondolom, nagyon jó munkát végeztünk. Nyolc új játékos érkezett, azért idő kellett, amíg felvették a ritmust, megtanulták a taktikai dolgokat, a figurákat, a védekezési rendszert. Utóbbiakon még van mit dolgozni, mert edzés­elméleti szempontból négy-hat hónap, amíg ezek készségszinten működnek. Ennek ellenére tényleg jól teljesített a csapat, igen fogékonyak a lányok, ki vannak éhezve a sikerre, és nagyon egyben van a társaság, amellett, hogy remek a hangulat, mindenki egy irányba evez. Öröm velük dolgozni, és fontos, tudom forgatni az együttest, ezáltal más kézilabdát játszhatunk, mint az előző szezonban.

Az előző szezonban elért nyolcadik helyhez képest szeretnének előrébb lépni

Akkor volt nyolc játékosom, akiknek az erejét be kellett osztani, ezáltal nem nagyon lehetett tempósan játszani. Ezzel szemben most vagyunk tizenhatan, minden posztra van legalább két egyformán jó képességű lány, így lehet rotálni. Valóban, az eredmények azt mutatják, jó úton járunk, nagyon magabiztos sikereket is arattunk, a végén a Siófok legyőzése is biztos jót tett a lelkeknek a kezdés előtt. Azt kértem a héten a lányoktól, a bajnoki meccseken is ilyen felszabadult lelkiállapotban és bátor játékkal rukkoljunk elő. Ugyanazt, amit az edzőmeccseken csináltunk, és senkit ne nyomjon el a teher, hogy most ez már tétre megy. Vagányul, lezserül, fiatalos lendülettel vágjunk neki a szezonnak.

– Megismertek pár ellenfelet a felkészülés során, ők gyengültek, vagy a Kohász erősödött?

– Utóbbi. Minőségi játékosok érkeztek, a négy légiós mellett a négy magyar lány is remek igazolás, nagyon jól sikerültek a szerződtetéseink. A külföldieken látszik, hogy profik, már két héttel a kezdés előtt itt voltak, a pályán kívül is nagyon jó mentalitásúak, könnyen beilleszkedtek, heti szinten járnak magyarórára, ami szintén ezt segíti. A többiek, akik maradtak, ők pedig az előző csapatnak az értékei voltak.

– Említette, több hónap kell, mire minden klap­pol, akkor számít arra, hogy az elején hullámzó lehet a teljesítmény?

– Minden csapat életében vannak ilyenek, nekünk is biztos lesznek gyengébb napjaink. Azonban nem mindegy, ez mikor jön ki. Azon meccseken, ahol mi vagyunk az esélyesek, vagy reális lehetőség van a két pontra, azokat be kell húzni. Inkább próbáljuk úgy tolni ezeket a hullámokat, hogy kapjunk ki a Győrtől, vagy a Fraditól negyven góllal, ami persze nem néz ki jól, de a fontos találkozókat meg húzzuk be.

– Az is szerencsés együttállás, hogy a rutinos, kiváló játékosok mellett fiatal tehetségek is alkotják az együttest.

– Abszolút, tudatosan alakítottuk így a keretet, legyenek olyan tehetséges fiataljaink, akikkel esetleg hosszú távon is tudunk tervezni. S mellettük ott vannak a nagy „öregek”, akiktől tudnak tanulni, és minden csínját-bínját el tudják lesni a kézilabdának. Igen, jó egyvelege van a csapatnak.

– Akkor ez azt jelenti, egyből be is dobja az ifjakat a mélyvízbe?

– Igen, de ez már megtörtént. Majdnem minden edzőmeccsünkön el voltak osztva a játékpercek, például Farkas Johanna ugyanannyit volt pályán, mint Szalai vagy Bulath. Csapatban gondolkodok, mindenkinek megvan a szerepe a gépezetben. Egyébként Fodor Neszta már meghatározó balszélsőnk, Matucza Gabriella szintén még ifista korú, de Nicknek van egy kisebb sérülése, ezért egész nyáron velünk készült, és minden meccsünkön szerepet kapott, az első bajnokin is biztosan keretben lesz. Miután Horváth Gréta szintén megsérült és hosszabb időre kiesett, így Kukucska egyedül maradt jobb szélen, gondolkodtunk a megoldáson, de végül úgy döntöttünk, a még serdülő Kiss Csengét felhozzuk, aki egyből két szintet lépett. Nagyon ügyes és tehetséges, rögtön befogadta a csapat, kiváló szellemiségű lány, aki szeretne tanulni, fejlődni. Nem derogál neki az sem ha, kulacsot kell vinnie, vagy ötvenöt percig a padon ül. Amikor lehetőséget kapott, azzal tudott élni, tizenhat évesen.

– Azáltal, hogy bővülnek a lehetőségei, az előző szezonban parádésan teljesítő Bulath erejét is jobban be tudja osztani.

– Pontosan, például védekezésben nagyobb szerepet kaphat, támadásban meg kevesebbet, de ő univerzális kézilabdázó, aki még mindig világszinten tud teljesíteni. Örülök neki, hogy vállalt még egy szezont. Igaz, kevesebbet edz a többieknél, de kellően profi, hogy a munkát otthon is el tudja végezni.

– Azért az kuriózum, hogy ő a klub szakmai igazgatója is, miként működik a felállás, amikor vége a meccsnek, ő lesz Vágó Attila főnöke?

– Ezzel a szerepkörrel már a pályafutása utáni jövőjét kezdik előkészíteni, de megbeszéltük, ebben a szezonban én vagyok a főnök, ami nekem nagyon jólesett. Azaz még véletlenül sincs az, hogy azon gondolkodjak, ő a szakmai igazgató, és akkor mi lesz edzésen vagy mérkőzésen. Nagyon profin áll ehhez a dologhoz, ugyanolyan játékos, mint a többi.

– Nem kerülhetjük meg a sablonos kérdést, ha nem is pontos helyezésben, de milyen céllal indulnak neki szombaton a bajnokságnak?

– Tudom, mindenki ilyenkor azt akarja, hogy számot, számokat mondjak, de ezt én sem teszem meg. Ehelyett azt szeretném, mind egyénileg, mind csapatként tudjunk fejlődni és előrelépni. Nagyon sok fiatalunk van, akiknek a pályafutása szintén magasabb szintre tud emelkedni, ezáltal pedig erősebbé válik az együttes, ezzel együtt az eredményessége is. Mindent egybevéve, az előző szezonban elért nyolcadik helyhez képest szeretnék előrébb lépni. A Győr és a Fradi kiemelkedik, a harmadiktól a nyolcadik, kilencedik helyig azért nagyon sűrű a mezőny, és egyre közelebb vannak egymáshoz a csapatok. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a hatodik a tízediket tíz góllal simán legyőzze. Ha valaki nem veszi komolyan a másikat, legyen szó az újoncokról is, akkor arra nagyon ráfázhat.

– Az alapvetés akkor megint az lesz, hogy a közvetlen riválisok elleni hazai meccseket be kell húzni. Azonban beszéltek-e már arról, hogy a Dunaújváros tábla után mi történjen, hiszen az előző szezonban egyszerűen idegenben nem sikerült nyerniük.

– Ennek az okára a mai napig nem tudtam rájönni. A felkészülés alatt, kicsit tudatosan is, sok idegenbeli meccsünk volt, pont azért, hogy ezen javítsunk, ami sikerült is. Nevetve mondtunk, ha ez most sem sikerül, akkor le kell cserélni a buszsofőrt. Hál’ Istennek az eredmények alapján nem kell féltenie az állását. Azon dolgozunk, minél több sikert arassunk, de reálisan kell látni a klubok adottságait, létesítményeit, eszközrendszereit, játékoskeretét. Mindent összevetve, mi még nem tartozunk az élcsapatok közé, de azon dolgozunk, hogy idővel a Dunaújváros visszajusson azokra a szintekre, mint régen.

– Szombaton itthon, szurkolók előtt kezdik a szezont a Szombathely ellen. Kiváló indítás lenne a siker, gondolom, csak a győzelemben gondolkodnak.

– Nagyon várom már a kezdést, én is fel vagyok spannolva. Jó előjelekkel várjuk a rajtot, bízom benne, ezt a formát visszük át a bajnokikra is. Ne legyünk görcsösek, feszültek. A Szombathely ellen természetesen nyerni szeretnénk, de ellenfelünk is erősödött, négy minőségi légióst igazolt, és a húzóembereik megmaradtak. Jó csapatról van szó, kellemetlen a stílusuk, rendre két beállóval játszanak, sokszor hét a hat ellen is. Létfontosságú lesz a beálló körüli védekezés és az átlövő-beálló kapcsolatok megtörése. Úgy gondolom, ők akár a végén riválisaink is lehetnek, tehát nem számítok könnyű találkozóra, de győzni szeretnénk. Ez jó alap lehet a folytatásra.