Nagyköveti feladat után újabb kihívások

Február 22-én, immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Magyar Parasport Napját. A köznevelési intézményeket is megszólító országos programsorozat nagykövete volt a válogatott vízilabdázó Gurisatti Gréta, valamint édesapja Gurisatti Gyula, aki több érzékenyítő előadást is tartott diákoknak. A tokiói játékokra készülő paralimpikon sportlövővel beszélgettünk.

– Hatalmas megtiszteltetést jelentett számunkra, Grétának is, nekem is, hogy részesei lehettünk ennek a országos kezdeményezésnek. Sűrű volt a program, hiszen ott voltuk a magyar parasport napja alkalmából rendezett koszorúzáson a magyar paralimpiai bajnokok neveit felsoroló emlékfalnál a budapesti Olimpiai Parkban, a kiváló eredményeket nyújtó parasportolókat köszöntő gálán, valamint több sajtótájékoztatón, bemutatón. A Vakok Intézetében rendezett egyik eseményen én is számos, eddig számomra idegen sportágat kipróbáltam, ilyen volt például a teqpong vagy a vaksakk. Fantasztikus, milyen komoly teljesítményre képesek a látássérült sportolók – idézte fel a nagyköveti feladatok egyik részét Gurisatti Gyula, aki maga is tartott előadásokat, bemutató foglalkozásokat.

– A közeli Szalkszentmártonban nagyon kedvesen fogadtak. A diákok nyitottak és érdeklődőek voltak. Az előadásokon egyrészt beszéltem a fogyatékkal élők sportjáról, a mindennapok kihívásairól. Próbáltam rájuk hatni, inspirálni őket, hogy igenis legyenek tudatos, választott céljaik, amely iránt elköteleződnek. A saját életemből vett példákkal bemutattam, hogy egy-egy kilátástalannak tűnő élethelyzetből is van visszaút. Nekem a család és sport rengeteget segített, ám beleraktam a szükséges munkát és alázatot is. A végén lézeres sportlövészetet is gyakorolhattak a srácok, egészen ügyesek voltak. Két korábbi tanítványom családjával már Sopronban él, általuk a technika segítségével egy távelőadást is tarthattam, éppen Szalkszentmártonból.

Gurisatti Gyula legfőbb célja, hogy ott legyen a tokiói paralimpián, a szükséges kvóta megszerzésére még májusban lesz esélye.

– A napokban zártunk le egy kéthetes edzőtábort Budapesten. Jó formában vagyok, így bosszantó, hogy az egyre terjedő koronavírus miatt elmarad az Emírségekben található Al Ainba tervezett világkupaverseny, amely ugyan nem számít bele a paralimpiáért folytatott versenybe, de legalább élesben tapasztalhattam volna, hogyan is állnak jelenleg a konkrét nemzetközi riválisaim. Ennek pótlására a válogatottal Tatán készülünk majd egy nívós verseny keretében. A legfontosabb dátum a naptáramban május 22. A perui Limában már paralimpiáért lövünk. Még öt kvótát osztanak ki, egyiket szeretném elhozni. Három fegyvernemben állok rajthoz – 10 méter légpisztoly, 25 méter sportpisztoly, 50 méter szabad pisztoly –, ha egyben is sikerül kivívni a tokiói részvételt, akkor mindhárom számban lőhetek majd Japánban. Kőkeményen készülők. A szakmai munkában az edzőm, Karácsony Gyula, aki egyben a magyar öttusázók szövetségi edzője is, rengeteget segít. Ám addig is vár rám pár kihívás, hiszen a hét végén is versenyzek, ezúttal Pécsett, egy közel 300 sportlövőt felvonultató seregszemlén, hamarosan pedig itt az újvidéki Európa-bajnokság is.