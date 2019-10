Nagybetűs játékkal nyert és jutott tovább a kupában a Kohász

Annak a tudatában figyelhettük a DKKA keddi meccsét, hogy Mosonmagyaróváron nyerni kell, vagy legalább döntetlent kiharcolni, mert az is a Magyar Kupában való továbbjutást jelenti. Vagyis egy mérkőzésen dőlt el a negyedik fordulóba jutás.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Dunaújvárosi Kohász legutóbb odahaza nagyszerű játékkal 27–20-ra győzte le a mosonmagyaróvári együttest. Győzelmét pedig főképp kemény, fegyelmezett védekezésével érte el. Ezt vártuk tehát most kedden este is. Természetesen tudtuk, az óvári csapat is éhes a sikerre, otthon játszhatnak, mégpedig egy rendkívül aktív hazai közönség előtt. Visszaemlékezve érdekes szituáció volt a dunaújvárosi bajnoki mérkőzésen az, ahogy megszidta az óvári közönség csapatának tagjait a lélektelen játék miatt. Most igen harcos, keményen küzdő hazai együttest vártunk. Meg is kaptuk.

Azonban a Kohász számára kezdődött jól a találkozó, egy-egy góllal mindig a vendégcsapat vezetett. Ebben nagy érdemeket szerzett Triscsuk Krisztina, aki felszabadultan, remek ütemérzékkel kézilabdázott, és a 17. percben már az ötödik góljánál tartott (7–7). Hiába egyenlített ki a hazai gárda, a Kohászból mindig volt egy játékos, aki gondoskodott arról, hogy a vendégek vezetését mutassa a tábla. Csak egyszer: 9–8-nál volt rövid időre előnyben az Óvár, mert Szekerczés és Grosch góljaival a megnyugtató 13–15-tel mehetett az első félidő után az öltözőbe György László szakvezető csapata.

Az első szakaszról elmondhattuk, nemcsak a védekezés agresszivitása, szervezettsége következtében vezetett a Kohász, hanem a támadójátékban is ötletes, jól szervezett mozgásokkal keserítette el a hazaiakat. S ha már dicsértük Triscsuk játékát, ne feledkezzünk meg Stojak Zeljana kiváló teljesítményéről, a kapus bravúrok sorozatát mutatta be. (Először játszott kezdőként a csapatában.) Egyszóval: az első játékrészben mutatott játékkal elégedettek lehettünk, és bizakodva várhattuk a második fél­időt.

Amikor az addig pihenő Szalai is beállt, kapott lehetőséget Molnár, Sirián is. Sajnos sok esetben emberhátrányba került a Kohász, amit Tilinger és csapattársai ki is használtak. Különösen Katona volt elemében, és hibátlanul dobálta a gólokat hetesekből. Ám hiába igyekezett a hazai együttes, ezen az estén folytatta remek formáját a Dunaújvárosi Kohász. Sokat mond, hogy az újvárosi gárdából nyolc játékos szerzett találatot. Különösen Grosch Vivien volt elemében, de Szekerczés és Szalai is nagyszerű gólgyártónak bizonyult. Ennek ellenére a vezetés általában egyre, vagy döntetlenre soványodott, de hiába igyekezett a mosonmagyaróvári együttes, a Kohász pillanatok alatt ismét megszerezte a vezetést. Grosch bravúros góljaival a hajrában ismét a Kohásznál volt az előny (25–26), és éreztük a csapat játékában a magabiztosságot, a higgadt, okos, megoldásokat látva. Szalai 59. percben dobott találatát követően kezdődhetett az örömtánc. A Kohász valóban kézilabdázott, csupa nagybetűvel, és jutott tovább a kupában.

A csapat pénteken Szekszárdon a címvédő Győrt fogadja majd bajnoki találkozón.

A keddi mérkőzés jegyzőkönyve

Mosonmagyaróvár – DKKA 29–31 (13–15)

Mosonmagyaróvár: Dányi – Domokos, Popa 1, Tilinger 5 (2), Horváth B. 1, Hudák, Hajtai 3. Csere: Ferenczi 1 (k.), Holesová 2, Katona 9 (5), De Souza 2, Lancz 4, Bardi 1, Gyimesi. Edző: Bognár Róbert.

DKKA: Stojak – Grosch 7, Szekerczés 4, Cavlovic 2, Bouti 2, Triscsuk 6, Kazai 3. Csere: Csapó (kapus), Bouti, Sirián 2, Nick, Szalai 5, Molnár, Ferenczy, Jovovity. Vezetőedző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 8/7, ill. 3/2.