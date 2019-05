Nagy pofont kapott a Nagykarácsony

A listavezető ellen szaladt bele a nagy késbe otthon a Nagykarácsony. Az Előszállás azonban fontos meccset húzott be hazai pályán a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójában.

A bent maradás érdekében is fontos lett volna, hogy a nagykarácsonyi csapat hazai pályán pontot, pontokat raboljon a feljutásra pályázó vajtaiaktól. Nem így történt.

Nagykarácsony– Vajta 1–9 (1–5)

A szünetre a helyiek sérülések miatt ismét megfogyatkoztak. Szabó Márton hősiesen, de talán a teljes felépülése előtt túl korán jelentkezett játékra. Mellette Brogyányi Márk is bicegve vonult le az öltözőbe. Tehetség dolgában nem állnak rosszul a helyiek, de még több, hétközi munka kellene a céljaik eléréséhez. A bajnokaspiráns Vajta szép teljesítménysorozatával megérdemelten áll a tabella élén. Akár egy osztállyal feljebb is kerülhetnének. Ez alkalommal Horváth Ádám (4), Majláth Henrik (3) egyéni teljesítménye is figyelemre méltó volt.

Mestermérlegek:

Mergl István (Nagykarácsony): – Túlságosan tiszteltük az ellenfelet, és az első fél­időben különösebb ellenállás nélkül átadtuk nekik a kezdeményezést. Pedig az első két gólt könnyen elkerülhettük volna, és a 3–1-nél kihagyott 11-esünknél is volt sanszunk a mérkőzés szorosabbá tételére. A szünetben megbeszéltük a történteket, és ennek hatására harmincöt percig tartani tudtuk a Vajtát. A végjátékot már nem bírtuk a jobban felkészült ellenfelünkkel szemben.

Horváth Zoltán, a Vajta edzője: – Igazában nem a gólszüretre, hanem a három pont megszerzésére készültünk, de a helyzetek alapján ez a gólkülönbség sem volt túlzó. 3–0-ig pörgettük, de utána már elkényelmeskedtük a játékot. A feljutás lehetőségét kiharcoltuk, a többi már nem a mi dolgunk lesz. Kis település a miénk, 800 lakosú, és bizony nincs annyi utánpótláskorú gyerek, mint amennyire a felsőbb osztályban szükség lenne.

Nagy Tamás, a vajtaiak játékosa:

– Elégedett vagyok a teljesítményükkel, a gólkülönbség pedig a grátisz. Igyekszünk megtervezett, kombinatív játékot bemutatni. Most már hosszabb ideje heti két meccset játszunk, és két edzésünk is van mellette. Az ott szerzett fáradtságot ma is éreztük. A Fejér megyei kupában bejutottunk a legjobb négy közé, és Dunaújvárosban a harmadik helyért fogunk játszani. Szeretnénk e meccsen is jól teljesíteni.

A déli csoport további eredményei: Szabadbattyán–Sárbogárd II 6–2, Szabadegyháza–Adony 3–1, Sárszentágota–Besnyő-Iváncsa II 3–4, Előszállás–Seregélyes 4–2, Perkáta–MPF Ráckeresztúr 6–0, Káloz–Pusztaszabolcs 6–2, LMSK Cobra Sport–Aba Sárvíz 3–1.

Még két forduló van hátra, e találkozók pedig minden fontos kérdésről döntenek majd.

Mint a mellékelt tabellán is látható, jelenleg a Vajta vezeti a mezőnyt, de utolérheti még a korábbi tabellaelső Perkáta együttese is. Ezen felül a kiesési zónában is komoly hajrá várható.

A bajnokság állása

1. Vajta 28 23 2 3 129-26 71

2. Perkáta 28 22 3 3 96-27 69

3. Szabadegyháza 28 19 7 2 67-28 64

4. Káloz 28 16 3 9 66-46 51

5. Lmsk 28 14 6 8 64-52 48

6. B.-Iváncsa Ii 28 14 5 9 74-45 47

7. Szabadbattyán 28 14 5 9 70-58 47

8. Aba Sárvíz 28 12 6 10 68-76 42

9. Ráckeresztúr 28 12 3 13 64-71 38

10. Sárbogárd Ii 28 11 3 14 52-72 36

11. Seregélyes 28 8 4 16 59-68 28

12. Adony 28 8 4 16 50-71 28

13. Előszállás 28 6 3 19 43-79 21

14. Pusztaszabolcs 28 4 6 18 58-90 18

15. Nagykarácsony 28 4 5 19 33-93 17

16. Sárszentágota 28 4 1 23 48-139 13