Nagy lépést tettek a továbbjutás felé

A DKKA kézilabdázói kedden este a ligakupa negyeddöntő első mérkőzésén Mosonmagyaróváron játszottak. A Kohász hétgólos sikert aratott, amivel igen kedvező helyzetben várhatja a visszavágót.

Amíg a Kohász az utóbbi időben meccs­ben volt, addig a bajnokságban negyedik helyen álló hazaiak koronavírus-érintettség miatt karanténban voltak, így három edzéssel a hátuk mögött várták a találkozót.

Így Gyurka János edző nem tudta, mire számíthat csapatától, aminek keretében csak tizenhárom játékossal számolhatott. Ennek ellenére győzni szerettek volna otthon. A DKKA játékosai pedig egyrészt Bába Mihályért, másrészt azzal a céllal léptek pályára, hogy a visszavágóra jó esélyük maradjon a továbbjutásra.

Mosonmagyaróvár – DKKA 24–31 (12–12)

Mosonmagyaróvár: Szemerey – Katona 1, Horváth 3, Kovács 3, Gyimesi, Tóth 8 (3), Stranigg 4. Csere: Soltész (kapus), Sirián 2, Domokos 1, Kellermann, Lancz 1, Hudák 1.

DKKA: Wéninger – Mihály 5, Ferenczy 6, Nick 2, Szalai 4, Bulath 8 (4), Kazai 5. Csere: Hlogyik (kapus), Barján 1, Horváth G., Fodor, Matucza, Krupják-Molnár, Schatzl, Husti, Román.

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/3.

Kiállítások: 18 perc, illetve 8 perc.

Hazai vezetéssel kezdődött a meccs, 2–1 után a Kohász 3–5-re fordított. Az MKC 7–7-nél egyenlíteni tudott, hogy aztán a 18. percre egy 3–0-ás etappal az addigi legnagyobb előnyt szerezzék meg a vendégek. Azonban elég volt pár hiba, így az ellenfél a fél­idő végére ismét egalizálni tudott.

A második játékrészt kiválóan kezdte a DKKA, Mihály, Kazai és Bulath is eredményes volt, hogy aztán Tóth duplájával ismét felzárkózzon az Óvár, 14–15. A 37. percben is még csak egy volt a dunaújvárosiak előnye, de ekkor megint a Kohász pillanatai következtek, így a 39. percre már néggyel vezettek Bulathék. A következő tíz perc aztán csak a DKKA-ról szólt, kiváló védekezés mellett sorra születtek a vendégtalálatok, állva hagyta a csapat az elfáradó Mosonmagyaróvárt. 19–27-nél Gyurka János időt kért, próbált kitalálni valamit, ami időlegesen eredményes is volt, mert 3–0-ás szériával folytatta együttese. Vágó Attila is gyorsan letette a T-betűs táblát 22–27-nél, hogy megállítsák az ellenfél további felzárkózását. A Kohász rendezte sorait, ismét összeállt a védekezés, Bulath, Kazai, Ferenczy góljai révén pedig megint nőtt a dunaújvárosi előny a lefújásig. Ezzel pedig igen jó helyzetből várhatja az április 10-i visszavágót a csapat, amit Dunaújvárosban rendeznek meg.

Előtte azonban, most pénteken nagyon fontos bajnoki meccs következik a Boglári Akadémia-SZISE otthonában.