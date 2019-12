Nagy lehetőség előtt áll a Dunaferr futsalegyüttese

Nagyon fontos bajnoki mérkőzést játszik pénteken 18.30 órától Debrecenben a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata. A felsőházi rájátszás szempontjából döntő lehet ez a találkozó, így az alapszakasz hajrájában.

Azonban a felsőház egy egész sor csapatának ez a célja a dunaújvárosiakon kívül. Ezért küzd az Aramis, a Debrecen és az FTC is, negyedik és hetedik helyezett között mindössze három pont a különbség. Igazság szerint ebben a végtelenül kiélezett bajnokságban a rutinos szurkolóknak már a szemük sem rebben az egymást követő hajmeresztő eredményektől.

A bemutatott középmezőnyből az Aramis a még mindig sötét lónak számító, a korábbi mesterük által kevés sikerrel vezetett Veszprémhez, az ottani katlanba látogat. A néhány napja a vezetőedzőjét lecserélő Fradi a Berettyót fogadja, s bár az új impulzus sokat érhet, de ez most nem biztos, hogy elég lesz a listavezető elleni párbajhoz. Az újvárosiak előtt a mostani ellenfelük eggyel áll, hasonló erők, ezért talán mondanunk se kell, hogy ebből egy nagyon kemény csata keveredik!

Faragó Lajos Debrecenből érkezett Dunaújvárosba. Mi fog ebből kisülni, kérdeztük tőle: – Ez nagyon nagy presztízsmeccs lesz nekem is, hiszen a volt csapatom (a barátaim) ellen lépünk pályára. Nagyon nehéz csatára számítok, hiszen a DEAC hazai környezetben mindig erős. Ez egy igazi hatpontos mérkőzés lesz, éppen ezért is fontos, hogy azt játszuk, amit tudunk, és azzal haza is hozzuk a győzelemmel járó három pontot.

Elek Gergő, a Debrecen vezetőedzője így várja a derbit: – Az alapszakaszban nekünk az a célunk, hogy hozzászokjunk az iramhoz, fölvegyük a játéknak ezt a ritmusát, és bent tudjunk maradni ebben az osztályban. Tehát nem feltétlenül a felsőházban gondolkozunk, ám néhány nagyon jól sikerült eredmény következtében, és a kiegyenlített erőviszonyok miatt, arra is van esélyünk. Az ilyen mérkőzéseken, mint például a Dunaferr ellenin, fog kiderülni, hogy érdemesek vagyunk-e rá?!