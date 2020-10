Nagy csatára készen

A Hajdúságba utazik a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata, hogy a férfifutsal NB I 7. fordulójában megvívja a DEAC elleni, soron következő csatáját. Az esemény a Debreceni Egyetemi Sportarénában ma este fél hétkor kezdődik.

A felcímünkben idézett régi népdalt juttathatja eszünkbe a dunaújvárosiak mai programterve, amit azzal folytathatunk, hogy egészen biztos, hogy a két „kiskakas” ezúttal is szinte vérre menő csatát fog folytatni, ismét a bajnoki pontokért.

Mire az ez a túlfűtöttség, hiszen még az alapszakasz közepén járunk?! Hetente legalább egyszer bizonykodunk arról, hogy a mostani szezon egyelőre elfeledteti a korábbi idények hangulatát, hiszen ez az idei már első fordulótól jelentős versenyfutásra kényszeríti az induló csapatokat.

Ezt a költekezést a menedzsment intézte még a felkészülés során. Ez a csapat eddig az önhibáján kívül, meglehetősen szerény büdzséből, és az ebből eltartható személyi állománnyal vette föl a küzdelmeket. Az idei nyáron szerencsésen fordult a kocka, hiszen komolyan megerősítették a csapatukat. Az átigazolási szezon során Faragó Lajos és Siska Gergő csatlakozott a Debreceni Egyetem gárdájához, valamint visszatért a két brazil, vagyis Thiago Alves és Two, Szabó Ábel pedig az utánpótláscsapatból került fel a felnőttek közé.

Nem véletlenül írták meg a lapok az első forduló után Elek Gergő vezetőedző nyilatkozatát: „Ha továbbra is át tudjuk ugrani a magunk által magasra tett lécet, akkor nagyon szép évünk lehet”! Nos azóta imponálóan szorgoskodtak a debreceni fiúk. Jelenleg a DEAC a 4. helyen 2 pont előnnyel áll az 5. Dunaferr előtt.

A Dunaferr csapatánál ezt mondták

Frank Tamás vezetőedző: – A mostani ellenfelükről látszik, hogy egy masszív, tudatosan játszó csapat, amelynek játékosai ellen biztosan nem lesz könnyű dolgunk. Szerintem lesz keresnivalónk, és ezt a srácok is elhiszik. Véleményem szerint egy jó meccset fogunk ott játszani. Nagyon agresszív, dinamikus a játékuk. Minden ellenfelünk szikrázó teljesítményt nyújtott, amihez most is megpróbálunk majd alkalmazkodni.

Szeghy Szabolcs: – Mindenféle szempontból egy nagyon komoly mérkőzés előtt állunk, hiszen elég egy pillantást a tabellára vetnünk és láthatjuk, hogy két ponttal állnak előttünk. Amit eddig produkáltunk a bajnokságban az gondolom mindenki számára egy meglepetés, amit ezután is szeretnénk folytatni.

A végén talán még az is kiderül, hogy szerencsésen alakult az első látásra nagyon kemény sorsolásuk. Rögtön az elején a legkeményebbekkel, a Berettyóújfaluval vívtak, amely az utolsó 16 másodpercben tudta csak a javára eldönteni a saját pályáján a csatát. Idegenben birkóztak a Berettyót otthon verő Haladással is, amellyel az ottani pontosztozkodást, ahogy Dunaújvárosban a Veszprém elleni meccsen is, csak egy-egy egyéni hibával bukták.

A híveik nyilván eleget bosszankodtak a hazai pályás Kecskemét elleni döntetlen miatt, aztán ezen a hétfőn az otthonukban, ők hozták meglehetősen kínos zavarba a jelenleg listavezető szombathelyieket…

Így aztán egy döntetlen és két győzelem elérése után érthető elszántsággal és kisebbségi érzés nélkül készülődhetnek a debreceniekkel szembeni megmérettetésre ma este. Kemény lesz!