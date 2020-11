Nagy csatában tartották itthon a bajnoki pontokat

A Dunaújvárosi Egyetem- Maarsk Graphics női vízilabdázói szerdán este zárt kapuk mögött a BVSC együttesét fogadták a bajnokság nyolcadik fordulójában és igazi rangadót vívtak egymással.

A meccs rangját jelezte, hogy Bíró Attila szövetségi kapitány is személyesen volt kíváncsi a két fél teljesítményére.

DUE-MAARSK – BVSC 11–9 (3–3, 3–0, 3–5, 2–1)

DUE-Maarsk: Magyari – Szilágyi 1, Horváth 1, Mahieu 1, Garda 2, Ziegler, Brezovszki 1. Csere: Sajben V. (kapus), Gurisatti 4, Sajben N., Szabó N., Mucsy 1, Szellák, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila. BVSC: Doroszlai – Mészáros, Alaksza D., Farkas, Leimeter 3, Gyöngyössy, Gémes 3. Csere: Tóth E. (kapus), Fekete, Takács 1, Mihály, Koncz, Kele 1, Alaksza N. 1. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

Gól emberelőnyből: 3/14, illetve 3/11. Gól ötméteresből: 2/2, illetve 2/3.

Ahogyan várható volt, nagy elánnal kezdtek a csapatok, a hazaiak kemény védekezését a kiállítások és egy ötméteres is jelezte, az eredményjelző meg a döntetlent a negyed végén. Háromszor is Gardáéknak kellett egyenlíteniük. A második nyolc perc kezdetén aztán egy kontra végén Gurisatti azonnal megszerezte a vezetést, ami után saját kapuja előtt jeleskedett egy jó blokkal. A következő időszak a küzdelemről és a kimaradó helyzetekről szólt, majd Szilágyi harcolt ki büntetőt, amit Garda értékesített (5–3), a negyed végén pedig Gurisatti révén nőtt duplára az előny.

A fordulás után megint a BVSC percei következtek, így nemcsak az okozott némi zökkenőt, hogy az eredményjelzőt újra kellett indítani és addig állt a játék, hanem Gémes duplája is (6–5). Innen többször is sikerült megint ellépni kettővel, de a BVSC rendre egyre zárkózott, így az utolsó negyedet nem lehetett hátradőlve várni.

A záró etapban a kapusok védéseit, a kimaradó helyzeteket jegyezhettük fel sokáig mindkét oldalon, és a szerencse is velünk volt, amikor kimaradt egy BVSC-büntető. A kihagyott hazai lehetőségeket aztán Kele négy perccel a vége előtt megbosszulta és egyenlített (9–9). Ám Garda keze nem remegett meg, amikor ők kaptak ötméterest, de bő két perc még hátravolt, így akadt bőven ok az izgalomra, hiszen benne volt a játékban a BVSC egyenlítése, miután a dunaújvárosiak nem tudták növelni előnyüket. Azonban kemény védekezéssel ezt sikerült megakadályozni, pedig még az utolsó percben is az egyenlítésért támadhatott a fővárosi ellenfél, nem kis izgalmak közepette. Végül tizenhét másodperccel a dudaszó előtt Mucsy végleg eldöntötte a küzdelmes mérkőzést a DUE-Maarsk Graphics javára.