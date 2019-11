Nagy bravúr lenne az éllovas legyőzése

A Magyar Kupában és a bajnokságban hétmérkőzéses győzelmi szériában lévő Dunaújváros ­PASE labdarúgói számára vasárnap az eddigi legnehezebb feladat következik hazai pályán.

Ugyanis 16 órától az eddig veretlen – tíz győzelem, két döntetlen – listavezető Péccsel találkozik a harmadik helyen huszonhárom ponttal álló DPASE az NB III közép csoport tizenkettedik fordulójában.

Lőrincz Emil vezetőedző csapata a bajnokság legutóbbi öt fordulójában győztesen hagyta el a játékteret – ami a három dobogós közül a leghosszabb széria –, sikerrel vette a Magyar Kupa első körét, majd szerdán hosszabbításban győzött a szintén NB III-as Nagykanizsa ellen, s jutott a legjobb harminckettő közé. Időközben elkészült a nyolcadik forduló párosítása is, együttesünk másodosztályú riválist, a bajnokságban 12 meccsen 22 pontot szerző, ezzel az ötödik helyen álló Siófokot kapta. A találkozót december 4-én rendezik meg Dunaújvárosban, és a továbbjutásról ezúttal is egy meccs dönt.

Azonban előtte még több bajnoki feladat vár a fiúkra, vasárnap például az, miként tudják feltörni a PMFC védelmét, illetve betalálni a kapujukba, ugyanis elég imponáló mérleggel bírnak e téren is, eddig mindössze öt gólt kaptak, azt is négy mérkőzésen. Támadójátékuk is nagyon hatékony, hiszen negyvenhét gólt szórtak az ellenfeleknek, a mezőnyben toronymagasan a legtöbbet, a DPASE húsz szerzett és tizenhét kapott találatnál tart, azaz nagyon koncentrált és extra védőmunkára lesz szükség, hogy megállítsák a pécsi gólgyárosokat. A PMFC esetében ketten hat, négyen pedig öt gólt lőttek eddig. Szerencsére nekünk is akad jó formában lévő támadónk, a nyolc találatnál járó, a legutóbbi bajnokin triplázni tudó Szepessy Róbert személyében. Egy biztos, nagy bravúr kell a dunaújvárosiaktól a győzelemhez, de a pontszerzés is komoly fegyvertény lenne a számukra.