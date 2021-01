Nagy bravúr, legyőzték az MTK-t

A bajnokság élmezőnyéhez tartozó MTK gárdáját fogadták szerdán a Dunaújvárosi Kohász KA kézilabdázói. A mérkőzésen aztán ötgólos hátrányát megfordítva, fantasztikus második félidei játékának köszönhetően a Kohász hatalmas bravúrt elérve nyerni tudott.

A több játékosát nélkülöző Kohász a kiváló erőkből álló, válogatott játékosokat felvonultató MTK csapatát látta szerdán vendégül, ahol egyébként több egykori játékosunk is szerepel. A DKKA arra készült, hogy az esélyesebb ellenfél gyors játékát megakadályozza, az átlövőikre és beállójukra figyelve.

A rivális immár hétmeccses győzelmi szériával érkezett a háta mögött, azonban Vágó Attila csapata is sikerélményekkel várhatta a találkozót, miután elsők lettek a ligakupában csoportjukban, és továbbjutottak a Magyar Kupában is Szombathelyen.

DKKA – MTK Budapest

31–28 (15–18)

DKKA: Wéninger – Horváth 1, Ferenczy 4, Szalai 9, Nick 1, Bulath 7 (4), Kazai 5. Csere: Hlogyik, Babovic (kapusok), Mihály 2, Barján, Fodor 2, Schatzl, Román, Dabevska. Vezetőedző: Vágó Attila.

MTK: Győri – Dávid-Azari 2, Szekerczés 1, Marincsák 2, Dakos 4, Szöllősi-Zácsik 6, Pelczéder 2. Csere: Suba (kapus), Sallai, Pál 10 (2), Bujdosó-Gerháth 1, Szabados, Sári, Juhász. Vezetőedző: Golovin Vlagyimir.

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc.

Az első félidőben nem nagyon sikerült a lassítási terv, a fővárosiak nagy tempót diktálva magukhoz ragadták a vezetést. A nagy rohanásban felváltva potyogtak a gólok, hogy aztán a félidő derekára hárommal elmenjen az MTK. Vágó Attila időkéréssel rendezte a sorokat, sikerült is egyre zárkózni, azonban az elrontott támadás után a rivális szerzett gólt, hogy aztán megint jelentősebb előnyt építsenek ki, nem sikerült meggátolni a nagyon gyors visszatámadásaikat (13–18). A Kohász szerencsére nem roppant meg, az utolsó percekre stabilabb lett a védekezés, és két szép góllal látótávolságra kerültek a hazaiak a szünetre.

Remek csapatmunka, kiváló egyéni teljesítmények

Ami alatt nem tudni, mi hangzott el az öltözőben, de a kapuban Babovic védésekkel nyitott, Szalai és Nick eredményes volt, így ismét az e­gálért támadhattunk. Egyenlíteni ekkor még nem sikerült, megrázta magát az MTK, a 38. percre elléptek hárommal (20–23), azonban innen egészen parádés kézilabdát mutattak be a lányok. A védekezés még inkább felkeményedett, Babovic mindent kivédett, a DKKA pedig nagyon felpörgött, három perc múlva egyenlő lett az állás, sőt Bulath büntetőjével a vezetést is sikerült megszerezni. Ekkor egy pillanatra pár reflektor lekapcsolt, de aztán folytatódhatott a meccs, a kis közjáték nem zökkentette ki a hazaiakat ritmusukból. Továbbra is fantasztikusan kézilabdáztak, többször hét a hat ellen, két beállóval és üres kapuval vezettek eredményre a támadások és Babovic továbbra is remekelt, hiába próbált meg mindent az MTK. A ­DKKA óriási csapatmunkával, kiváló egyéni teljesítményekkel nagy győzelmet aratott.

Miután tegnap a közvetlen riválisok közül a Szombathely a Váctól, az Érd pedig a Mosonmagyaróvártól kikapott, a dunaújvárosiak sikerükkel előnybe kerültek velük szemben. Hat pontjukkal a 9–10. helyre léptek előre. A DKKA következő bajnoki találkozóját szombaton délután Vácott játssza.