Mutassák meg, mire képesek!

Holnap 18 órakor Szekszárdon albérletben fogadja a vendég Győri Audi ETO csapatát a Dunaújvárosi Kohász. Mondanunk sem kell, ezt a találkozót talán a földkerekség legjobb női kézilabdacsapatával vívja meg a dunaújvárosi gárda.

Olyanokkal kell megküzdeniük a dunaújvárosiaknak, mint Brattset (tízet dobott az Érdnek), Hansen, Oftedal…, 39–28-ra nyert a Győr az Érd ellen. De fellapozhatnánk a többi mérkőzés jegyzőkönyveit, hasonló győzelmeket találnánk. A BL-győztes ellen kell helytállni.

A Kohász sport­igazgatója, Imre Vilmos játékos korában több olyan találkozót élt át, amikor csapata szintén kevés eséllyel fogadta rendkívül erős ellenfelét. Vajon az a csapat hogyan viselte el az esélytelenség érzését? – Volt több ilyen élményem, s ezekre az összecsapásokra úgy készültünk, hogy részfeladatokat és célokat kell végrehajtani, kitűzni. Azon kell fáradozni, közelítsünk eredményben az ellenfélhez. Ehhez akkor és most a női csapatnál is a játékosoknak meg kell találniuk a játék ritmusát. Legyen a feladat negyedórára megtervezve és végrehajtva. Meg kell nyerni minicsatákat, sikeresen használni a játékelemeket. Ha ezek működnek, akkor lehetséges részsikerről is beszélni.

Várható, nagy erőfölényben kézilabdázik majd a Győr, de nálunk a csapategységnek, a játékfegyelemnek meg kell maradnia. Ettől a meccstől elszakadva, elmondhatjuk, szeptember óta pozitív fejlődés látható védekezésben, támadásban egyaránt. És azt mondom, ez a találkozó dobja fel a társaságot. Amit tudunk nem kishitűen, de bátran valósítsuk meg – nyilatkozta.

Hasonló nyugodt játékot, fegyelmezettséget vár el a kapitány, Szalai Babett is: – Mutassuk meg, mit tudunk, nincs megfelelési kényszer. Nem szabad félénken, idegesen játszani. Mindenki tudja: a Győr világválogatott. Mutassuk meg, ellenük mire vagyunk képesek akár tíz vagy harminc percig. Az eddigi meccseink, még a vesztesek is azt mutatták, tudásban, színvonalban lépegetünk előre. Látható, játékunk egyre jobb, együtt a csapat, van egység, a posztokra is megvannak a játékosok, az agresszivitás. A Győr ellen szerintem sokat tudunk tanulni. Olyan elemeket, megoldásokat, amelyeket majd a Szombathely, a Kisvárda ellen is fel tudunk használni. Tehát most mindenkinek az a dolga, ma hozza ki magából a legjobbat – mondta.

Vezető képünk archív.