„Munkás edző vagyok”

Volt szövetségi kapitány Új-Zélandon, majd szisztematikus munkával a magyar és a nemzetközi élvonal közvetlen közelébe hozta fel a Miskolc férfi ob I-es vízilabdacsapatát. Dr. Sike Józsefnek meglehetősen ra­pid módon kellett távoznia korábbi állomáshelyéről – ekkor csörrent meg a telefonja, hogy Dunaújvárosban bizony számítanának szakmai munkájára.

„Gondolom, az lesz az első kérdése: miként is kerültem az újvárosi klubhoz” – indította a párbeszédet dr. Sike József, a DUE Maarks Graphics edzőstábjának legújabb tagja, akit épp egy tréning előtt csíptünk el a Fabó Éva Sportuszodában.

– A sztori egyszerű: Miskolcon, a május 22-ei szezonzáró vacsorán még én voltam a vezetőedző, és semmi jel nem utalt különösebb változásra. Május 29-én közölte a klub, hogy nem velem képzelik el a folytatást. Van ilyen, jogászként tudom, ha nem hosszabbítanak meg egy szerződést, mit tehetünk, el kell fogadni. Miután a miskolci távozásomról az első sajtóhír megjelent, rá egy bő félórára már hívott is Mihók Attila, hogy számítana a munkámra. Leültünk, háromszor is átbeszéltük az elképzeléseinket, végül megegyeztünk. Három hónapja dolgozunk együtt a stábbal, a csapattal, eddig úgy tűnik, eredményesen. Annyit azért kiemelnék, hogy fantasztikus érzés ennél a Szuperkupa-győztes klubnál szerepet vállalni.

– Mi a pontos felállás a szakmai stábon belül?

– Ez Mihók Attila csapata, ő érti a lányok nyelvét, ő meccsel. Fülöp Tiborral mi a szakmai munkában, a felkészülésben segítünk. Jó a kapcsolatunk, Attila sem gondolja azt, hogy ő írta volna a vízipóló eddigi legnagyobb könyvét, nyitott az új dolgokra, az új módszerekre. Emellett a 2006-os leány csapattal foglalkozom. Tehetséges korosztály, pár éven belül ott lehetnek a nagy csapat környékén.

– Kemény csoportból léptek tovább a Magyar Kupában és az Euroligában is. Mire lehet számítani a folytatásban?

– A közös cél, hogy a csapat teljesítményét 75 százalék körül stabilizáljuk. Ha ez megvan, kevés csapat lehet képes megverni a Dunaújvárost. Ha 75 százalék felett játszanak, akkor már jöhetnek olyan bravúrok is, mint az orosz válogatottak sorát felvonultató Kirishi elleni hatgólos siker. Lépésről lépésre kell haladni, e héten vár ránk két rangadó a BVSC és a Ferencváros ellen, majd jön az újabb Euroliga-kör Athénban, itt is tovább akarunk jutni, hiszen döntőt szeretnénk játszani valamelyik nemzetközi kupában, valamint a Magyar Kupában is. Van feladat bőven.

– Hosszabb távon tervez Dunaújvárosban?

– Az olimpiai ciklus végén vagyunk. Az olimpia pedig mindig vízválasztó. Ha férfi- és a női válogatott is kijut Tokióba, akkor a következő négyéves időszakban is fejlődhet a vízilabda hazánkban. Ami a sportág jövőjét illeti, nemzetközi színtéren meglehet, egy kisebb forradalom is jöhet, meglátjuk. A szövetség az Egerben edzősködő Biros Pétert bízta meg az utánpótlás-válogatottak koordinálásával. Péter jelezte, stábtagként számít a munkámra valamelyik korosztályos csapatnál. Tehát, most úgy látom, alaposan beugrottam a mélyvízbe. Örülök e kihívásoknak. Egyébként is igazi munkás edző vagyok, aki szeret edzést vezetni, napi szinten foglalkozni a játékosokkal. Leginkább ez a feladatkör áll hozzám a legközelebb. Bízom abban, hogy tudom segíteni ezt a neves dunaújvárosi műhelyt. Ami a felnőtt női gárdát illeti, a lényeg, az az bizonyos 75 százalék. Ha ez megvan, nem sokszor kell majd szomorkodnunk.