Munka, feladat és kihívás nélkül maradó sportolók

Igaz, hogy a világjárvány kapcsán az ő bajnokságaik is szünetelnek, de mindenütt van tennivalója a labdarúgóklubok elhivatott vezetőinek. Így van ez a környék egyedüli megyei első osztályban szereplő csapatánál, a Dunaföldvár FC-nél is.

A település első osztályú csapata meglehetősen szerény eredmények után, a bajnoki táblázatot zárva akadt meg a felkapaszkodásban Tolnában. Azt azért látni kell, hogy két szerencsésen végződő mérkőzés akár biztonságos pozícióba hozhatta volna a mezőny legfiatalabb legénységét. Hiszen a rangidős, a kapus is még csak huszonnégy éves.

Lesnyik Gábor, a klub igazgatója sem panaszkodott a tétlen unatkozásra. – Tudom, hogy a világon nagyon sok embert érint a vírus miatt kialakult helyzet, de akik hozzánk hasonlóan a labdarúgással foglalkoznak, erre csak egy szót mondhatnak: tragédia. Munka, feladat és kihívás nélkül maradtak a gyerekek és az edzőik is, a pályák pedig üresen állnak. Változatlanul felelősen tartjuk minden korcsoporttal a kapcsolatot. Erre most nagyon alkalmasak a videóhívások és a csetelések egyaránt. Válaszolunk a kérdésekre és online edzéseket is tartunk. Mellettük a többi egyesületnél dolgozó vezetőkkel és az akadémiákkal is így tartom a kapcsolatot. Megpróbálunk valamilyen mentőövet vagy támaszt találni. Úgy gondolom, hogy ezt a bajnokságot elengedjük, mert amatőr szinten ezt nem tudjuk megoldani. Augusztus elején már az új bajnokságok feladatairól, a feljutásért zajló mérkőzésekről kellene dönteni.

A fentebb elmondottak miatt amolyan évadzárást is kértünk Lesnyik Gábortól: – Nagyon büszke vagyok az utánpótlásrendszerünk játékosaira és az edzőikre egyaránt. Összesen kilenc ilyen csapatunk van. Jól szerepeltünk az idei évben, több csapattal is a dobogóra kerültünk, a Bozsik programban és az NB-s csapatok bajnokságaiban is megállták a helyüket. Kisváros vagyunk, de mégis a lényegesen nagyobb településekkel is eredményesen tudjuk fölvenni a harcot. Semmiféle extrát sem találtunk fel, csupán hiszünk a munkában, és a gyerekeket is erre neveljük.

Aztán arról beszélt, hogy a leállás ellenére most is bőven van munkájuk. Bőségesen akad feladat a pályákon felújítás formájában, másrészt, mivel áll a bajnokság, most van itt a karbantartások ideje is. Egy lelátó felépítését is tervbe vették. – Tervezzük és építjük a jövőt! – zárta a beszélgetést az igazgató.