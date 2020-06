Működjön itt az ország legjobb utánpótlás-nevelő műhelye

Kötetlen hangulatú szezonzáró összejövetelt tartott pénteken a Szalki-szigeti kempingben a DSE Röplabda Akadémia, amelyen értékelték a mögöttük hagyott csonka szezont, és szó esett az új idény kihívásairól és nagy terveiről is.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Vass Zoltán, a Dunaferr SE röplabda szakosztályának elnöke, illetve a sportegyesület elnökségi tagja, az SE több elnökségi tagja, az önkormányzatot pedig Motyovszki Mátyás bizottsági elnök képviselte. Elsőként Tomanóczy Tibor, az akadémia ügyvezetője és a Dunaferr SE felnőttcsapatának vezetőedzője köszöntötte az egybegyűlteket, majd a nem szokványos szezon összegzése következett.

Feladat volt, hogy a nagy gyermeklétszám mellé felkészült, megfelelő létszámú stáb is álljon fel

Elhangzott, a fő cél mindig az, hogy a nagy létszámú gyermekek mellé felkészült, és megfelelő létszámú edzői stáb álljon fel. Ez ebben az időszakban sikerült, akik a bővülő létszámmal elbírva kezdték meg a munkát. A feladatvégzéshez a struktúra, a felszerelés rendelkezésre állt, így szinte teljesen zökkenőmentes volt a szezonkezdés. Miután megkezdődtek a korosztályos csaták, jöttek az eredmények mind a leány, mind a fiú vonalon.

Mindeközben azok az edzők, akik általános és középiskolákban is tevékenykedtek, megpróbáltak egy olyan stabil hátteret kialakítani, amely nem csupán az akadémia, hanem az adott intézmény presztízsét is növelték. Például a diák­olimpiai sikerek, illetve azok a kiválasztott gyermekek, akik a jövőben e mozgalomnak az utánpótlásbázisát jelentik. Jöttek a remek eredmények minden korosztályban, és akkor, amikor a rájátszások, az igazi izgalmak, a helyezésekeért, bajnoki címekért történő mérkőzések kezdődhettek volna meg, a koronavírus kettétörte a szezont. Ezt a helyzetet is kezelni kellett a vezetői, edzői stábnak, hiszen a kiválóan felépített rendszer egyértelműen nem dőlhetett össze. Ezért elkezdődött a digitális, egyénekre szabott oktatás.

Összességében az utánpótlás nagyszerűen teljesített, és a gyermekek, akik büszkén viselték az akadémia címerével ellátott felszereléseket, a városban, a környező településeken az iskolákban igazi példaképekké váltak.

A felnőttek esetében szeretnének méltóan szerepelni a legjobbak között

A felnőttek esetében az alapszakaszban érezhető volt, hogy az idei egy újabb lépés a fejlődési szakaszban. Egyre stabilabb, látványosan fejlődő játékot nyújtott a csapat annak ellenére is, hogy többen saját korosztályos bajnokságukban is helyt kellett álljanak, és sérülések is hátráltatták a munkát. A felsőházi szerepléstől végül egy hajszál választotta el a csapatot. Az alsóházban az élen állt a Dunaferr, amikor lezárták a bajnokságot. A szövetség döntése értelmében a következő szezonban a legjobbak között szerepelhet a csapat.

A végén Tomanóczy Tibor már a jövőről beszélt: – Szeretném megköszönni a Dunaferr SE támogatását a felnőttcsapat működtetéséhez, az utánpótlás pedig az akadémiáé. A következő szezonban töretlen célunk lesz, hogy olyan csapatot hozzunk össze, ami méltón tud a legjobbak között, azaz az Extraligában szerepelni. Ez rajtam és a kollégáimon nem múlik, ezen dolgozunk, ezért küzdünk már több hete. Az utánpótlás-csapatainkat szeretnénk bővíteni, és elérni azt, hogy az ország legjobb utánpótlás-nevelő műhelye legyünk – fogalmazta meg a célkitűzéseket a szakember.