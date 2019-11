MTK és Szombathely: siker, sűrű középmezőny

A női kézilabda NB I 10. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA együttese nem lépett pályára, szerdai Siófok elleni mérkőzésüket elhalasztották, miután ellenfelük Franciaországban „ragadt” az EHF Kupa mérkőzés után.

Ellenben a többiek pályára léptek, köztük a DKKA közvetlen rivásiai is. Az MTK pénteken 26–24-re nyert Kisvárdán, a fővárosi együttes az elmúlt négy fordulóban csak egyszer nem győzött, a címvédő Győrtől kapott ki. Az Alba Fehérvár pedig a Békéscsabát győzte le 28–25-re. Majd szombaton a Szombathely hét találattal verte a Mosonmagyaróvárt. Korábbi eredmények: Győr – DVSC 36–28, Vác – FTC 27-30. A forduló után besűrűsödött a középmezőny, hiszen a hatodik Vác és a tizenegyedik helyen álló Szombathelyi KKA között mindössze három pont a különbség. Igaz, a dunaújvárosiak majd’ minden riválisuknál egy vagy akár két meccsel is kevesebbet játszottak.

S ha már szóba került a Siófok, a hét végén rendezték meg az EHF Kupa utolsó selejtezőinek visszavágóját, a tét a csoportkörbe jutás volt. A Balaton-parti együttes itthon öt góllal kikapott a francia Nantestől, de mivel az első meccsen nyolccal nyert a címvédő, továbbjutott. Hazai pályán aratott hétgólos győzelme után az Érd Krasznodarban öttel kikapott, így bejutott a sorozat csoportkörébe. A Debrecen idegenben is felülmúlta a szerb Jagodinát, ezzel kettős sikerrel lépett tovább. Kiesett viszont a Vác, Szilágyi Zoltán együttese otthon csak öt találattal győzött a török Kastamonu Belediyesi ellen, így nem tudta ledolgozni első meccsen összeszedett hétgólos hátrányát.

A bajnokság állása

1. Győr 10 10 0 0 333–230 20

2. Ferencváros 9 7 2 0 294–229 16

3. Siófok 10 7 1 2 332–227 15

4. Érd 10 7 0 3 320–265 14

5. Debrecen 10 6 2 2 304–283 14

6. Vác 10 4 2 4 275–274 10

7. Alba Fehérvár 9 4 1 4 228–259 9

8. MTK 10 4 1 5 264–303 9

9. DKKA 9 3 2 4 218–231 8

10. Kisvárda 10 3 1 6 245–267 7

11. Szombathely 11 3 1 7 282–330 7

12. M.magyaróvár 10 2 0 8 241–291 4

13. Békéscsaba 10 1 1 8 258–299 3

14. Szent István SE 10 0 2 8 252–348 2