Mostanra fizikálisan és fejben is erősödött a röplabdaegyüttes

A Dunaferr SE röplabdázói ma játsszák első mérkőzésüket a 2019/2020. évi első osztályú bajnokság alapszakaszában. A rácalmási sportcsarnokban 17 órakor kezdődő összecsapáson a magyar utánpótlás-válogatott lesz az újvárosiak ellenfele.

A bajnokság első szakaszában a nevezett csapatokat a szövetség versenybizottsága a következő két csoportba sorolta. A csoport: Kecskeméti RC, MAFC-BME, magyar utánpótlás-válogatott, PTE-PEAC, Sümegi RE, Vidux-Szegedi RSE, VRC Kazincbarcika. B csoport: Debreceni EAC, Dunaferr SE, Fino-Kaposvár, magyar utánpótlás-válogatott, MÁV Előre-Bericap, Pénzügyőr SE, Szolnoki RK. A csoportküzdelmeket követően az 1–3. helyen végzett együttesek az Extra Ligában, a 4–7. helyezettek pedig az NB I. újabb szakaszában folytatják majd a küzdelmet. Az előzetes várakozás szerint a B csoport két favoritja, a Fino-Kaposvár és a Pénzügyőr SE együttese, de a harmadik helyre több csapat is egyenlő eséllyel pályázik. Köztük van a Tomanóczy Tibor vezetőedző által irányított Dunaferr SE gárdája is.

– A felkészülésünk az előre meghatározott terv szerint haladt. Ezen időszakban a fiúk igen kemény fizikai munkát végeztek. Bízom benne, hogy ez jó hatással lesz a teljes bajnoki szezonra, és azoknál a kiélezett meccseknél, amikor szoros végjátékban kell elővenni az erőtartalékokat. A tavalyi bajnokságban több mérkőzést vesztettünk el úgy, hogy mi vezettünk 2–0-ra. Mostanra azonban fizikálisan és fejben is erősödtünk, vagyis abban bízom, hogy az idei kiírásban, az ilyen helyzetekből mi jövünk ki győztesen. Nagyszerű, hogy a most induló szezonban három felnőtt játékos is van a keretünkben. Bízom benne, hogy Mészáros Dömötör, Hatvany Zsolt és Gebhardt Áron „tartást” adnak majd a csapatnak. Rájuk fiataljaink nemcsak a múltjuk miatt nézhetnek fel, hanem azért is, mert példamutatóan dolgoztak a felkészülés során. Minden erejükkel azon voltak, hogy a csapat fejlődjön, és minden szinten előrébb lépjen. Több felkészülési tornán vettünk részt, amelyek során tudtuk, hogy melyiken milyen erőállapotban leszünk, hiszen ez is a tudatos tervezés része volt, ezeket a kondicionális edzéseket vezető edzővel pontosan egyeztetettük. Amikor egy-egy meccsen „kilazultak” a fiúk, akkor jöttek a győzelmek, és néhol jó játékkal rukkoltunk elő. Nagyon pozitív, hogy Balázs Bálint és Majoros Balázs annyit fejlődött, hogy számíthatok rájuk a felnőttcsapatban. Nagy kihívás elé néznek azok, akik az idén érettségiznek, de nagyon bízom bennük és a játékukban egyaránt, hiszen ők az elmúlt év tapasztalataival felvértezve vágnak neki a bajnokságnak. A felkészülés végeztével a játékosok kaptak egy szabad hétvégét, amikor lelkileg feltöltődhettek. Remélem, ez pozitívan hat majd a mai teljesítményükre.

Mészárosra, Hatvanyra és Gebhardtra a fiatal játékosok nem csak a múltjuk miatt nézhetnek fel

A Dunaferr SE további idei programja: Dunaferr – Szolnok (október 13., vasárnap 16.30 óra), Pénzügyőr – Dunaferr (október 20., vasárnap 17 óra), Dunaferr – Fino-Kaposvár (október 27., vasárnap 16.30 óra), Dunaferr – MÁV Előre (november 3., vasárnap 16.30 óra), Debrecen – Dunaferr (november 9., szombat 16 óra), Szolnok – Dunaferr (november 17., vasárnap 16.30 óra), Dunaferr – Pénzügyőr (november 24., vasárnap 17 óra), Fino-Kaposvár – Dunaferr (december 1., vasárnap 16 óra), MÁV Előre – Dunaferr (december 8., vasárnap 16 óra), Dunaferr – Debrecen (december 15., vasárnap 16.30 óra).