Most újra fel kell forrósítani a vasat, nagy küzdelem lesz

Hosszú szünet után végre ismét bajnoki mérkőzést játszik a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapata szombaton itthon.

Ezekben a kényszerszünetekben minden együttes igyekszik tűzben tartani a játékot, ami pedig nem is könnyű. A Kohász a szokásos intenzív edzéseken kívül két mérkőzést is játszott, de természetesen a formába lendüléshez csakis a tétre menő találkozók a legjobbak. Ez jelenleg azért is fontos lett volna, mert várhatóan a Motherson Mosonmagyaróvár elleni ütközet valóban az lesz a javából. És természetesen a hazai, szombaton, 18 órakor kezdődő bajnoki találkozó pontjait a dunaújvárosi együttes szeretné itthon tartani.

Jelenleg a Mosonmagyaróvár két ponttal rendelkezik. Egy győzelemmel – a békéscsabai sikerrel – és az Alba Fehérvártól, a Váctól és szintén hazai pályán az Érd csapatától elszenvedett vereséggel a tizenkettedik helyen áll. A DKKA három ponttal a kilencedik. Ahogy a jegyzőkönyveket böngésszük, látható, hogy De Souza, Hajtai, Hudák, Katona, Popa, Horváth a legeredményesebb a gólszerzésben. Arról pedig a Kohásznak élénk emlékei is vannak, hogy az óvári gárda rendkívül kemény harcmodorban kézilabdázik. Erre most is számítani lehet.

Imre Vilmos, a Dunaújvárosi Kohász sportigazgatója a bajnoki szünet kihasználását eredményesnek tartotta: – Céltudatos gyakorlásokon kívül megmérkőztünk a Vasassal és az Alba Fehérvár csapatával. Kellett is a koncentrált, tudatos készülés, mert minden tudásunkra szükség lesz a Mosonmagyaróvár ellen. Úgy gondolom, kiváló munkát végeztük, és ennek tudatában önbizalommal várhatjuk az ellenfelet. Rendkívül kemény, harcos találkozóra számítok. A bajnoki tabellán nagyon sűrű a mezőny, tehát minden csapat igyekszik arról nem lecsúszni. Ennek érdekében a véleményem szerint a védekezés minősége fog dönteni a bajnoki pontokról.

Így emlékszik a már dunaújvárosi Bouti Fruzsina is, aki Mosonmagyaróváron is kézilabdázott. – Az óvári együttes nagyon küzdő, harcos együttes. A mérkőzéseiken komoly segítséget kapnak a közönségüktől, vidékre is elkísérik a szurkolók a csapatukat. Ez biztosan most is így lesz. Rájuk jellemző az agresszív, nyitott védekezés. Ennek az ellenszerét kell megtalálnunk. Felkészültünk a játékukból, és mindenképpen győzni akarunk a szombati, hazai találkozón.

György László nyilatkozatát azzal kezdte, hogy nagyon problémás volt a három, tét nélküli hét a csapata számára: – Ezt úgy jellemezhetem, hogy végre tűzben tartjuk a vasat, majd utána kezd kihűlni, és most újra fel kell forrósítani. Az edzőmérkőzés egészen más, mint a bajnoki találkozó. Tehát a szünetet nagyon nehéz kitölteni hasznos munkával. Természetesen mindent megtettünk azért, hogy ez sikerüljön, és a játékosok nagyszerűen dolgoztak ez alatt a három hét alatt is. Kiélezett nagy küzdelem várható szombaton. A támadójátékban türelmeseknek kell lennünk, a szélsőktől gólokat várok, és állni kell majd a pofonokat. Sajnos Mihály Petra megbetegedett, valamint Triscsuk és Ferenczy játéka is kérdéses a sérülése miatt.

A játékhét eddigi eredményei: Érd – DVSC 29–33, Békéscsaba – Győr 19–30, Vác – Szombathely 31–28, Alba FKC – Kisvárda32–25.