Most nem jött a bravúr

Hiába vezetett az első félidő után, a másodikban sokat hibázott a DKKA felnőtt együttese, így 34-29-es vereséget szenvedett a Vác otthonában.

Idegenben, a Vác elleni összecsapással folytatta a K&H női kézilabda liga küzdelmeit vasárnap délután a DKKA felnőtt csapata. Bár a találkozó esélyeseinek a hazaiak számítottak, a mieink az újabb bravúr reményében vágtak neki az előttük álló mérkőzésnek- írja az egyesület honlapja.

Majd így folytatják:

Melynek első tíz perce meglehetősen hullámzó játékot hozott, mindkét oldalon sokat hibáztak a felek, ám míg a házigazdák a hibák ellenére is tudtak öt gólt szerezni az első tíz percben, addig a mieinknek ez csak kétszer sikerült, így nem is volt meglepő, hogy Vágó Attilának korán időt kellett kérnie (5-2). A rövid pauza után támadásban átállt hét a hat elleni játékra együttesünk, mely egyre többször állította megoldhatatlan feladat elél a vendéglátókat, s Ferenczy, Schatzl, valamint Bulath találataival a 17. percben sikerült egyenlíteni sőt, Ferenczy negyedik góljával a vezetést is átvette a DKKA (8-9). A váciak is gyorsan áttértek a hét a hat elleni játékra, s bár egyszer még tudtak fordítani, a félidő hajrájához közeledve sorozatban értékesítette támadásait a Kohász, mely a 27. percben már 16-13-ra vezetett. A házigazdák sem akartak azonban leszakadni, a 29. percben már az egyenlítésért támadhattak, ám az utolsó pillanatokban jobban összpontosítottak a mieink, s Horváth Gréta találatának köszönhetően 18-16-os előnyből várhatták a második felvonást.

Kézilabdázóink a fordulás után is góllal kezdtek, ám elég volt pár elhibázott támadás, valamint egy emberhátrány, hogy a váciak egalizáljanak (19-19). A Kohász játékosai sajnos egymás után szórtak el a labdákat támadásban, s ezekkel könyörtelenül éltek is a házigazdák, akik sorozatban szerezték a könnyű gólokat, így a 38. percben már 24-19-re vezettek. A nagyon elrontott első tíz perc ellenére is igyekezett kapaszkodni együttesünk, mely egy 3-0-s sorozattal csökkentette kétgólosra hátrányát, így újra teljesen nyílt lett a meccs (24-22). A további felzárkózást azonban újabb eladott labdák, rossz lövések akadályozták meg, s mikor az 53. percben ismét meglépett néggyel a váci alakulat, Vágó Attilának megint magához kellett hívnia tanítványait (29-25). A hajrában pontosabban játszó vendéglátók azonban már nem adták ki kezükből az előnyt sőt, még növelni is tudták azt, így végül 34-29-es sikert arattak a Kohász ellen, mely elsősorban a második félidő elején elkövetett hibáit okolhatja a vereségért.

Váci NKSE – DKKA 34-29 (16-18)

DKKA: Babovic – Mihály, Ferenczy 9, Bulath 5, Nick 2, Barján 1, Schatzl 1. Csere: Hlogyik Wéninger (kapusok), Szalai 3, Horváth 4, Dabevska 1, Kazai 1, Román 2, Fodor. Vezetőedző: Vágó Attila.

Mérkőzés utáni sajtótájékoztató.

Szilágyi Zoltán és Vágó Attila, vezetőedzők mellet Aron Andrea és Ferenczy Fruzsina mondták el a véleményüket a találkozóról.