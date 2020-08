Most már az eredmény is fontos a DKKA-nak

Holnap 11 órakor a szintén az élvonalban érdekelt Érd ellen játszik felkészülési mérkőzést a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia gárdája.

A találkozó előtt lapunknak Vágó Attila, a Kohász trénere elmondta:

– Szeretném, ha mindenki megtalálná a helyét a támadás rendszerében. Az edzéseken ezt gyakoroltuk, pontosítottuk, és remélem, mindezt vissza is tudjuk adni a pályán az Érd Arénában – mondta a zárt kapus mérkőzés előtt Vágó Attila. A csapatnak ez lesz a második rendes, kétszer 30 perces felkészülési mérkőzése, a múlt héten Balatonbogláron a DVSC Schaefflerrel már így csaptak össze, azt megelőzően az Ifjúsági Válogatott és a Vasas ellen 3×25 perces harmadokat játszottak, hogy mindenkinek jusson játékidő.

– Most már az eredmény is fontos, de ne felejtsük el, hogy a bajnokság kezdetéig csaknem egy hónapunk van még. Ahogy mondani szokták, a tyúkokat este kell megszámolni – utalt rá Vágó Attila, hogy a formaidőzítés ideje szeptember.

Az érdi csapat, amely a korábbi években a hazai bajnokság egyik meghatározó alakulata volt, szinte teljes egészében átalakult az utóbbi hónapokban. Az érdiek játékoskerete is kicserélődött.

Az érdiek hivatalos honlapja szerint a Pest megyei alakulat eddig hivatalos edzőmérkőzést még nem játszott. Ma dél­előtt a DKKA-val kezdi meg a felkészülési találkozók sorát, amelynek keretében találkozik majd a többi között a Ferencvárossal, a Budaörssel és a Fehérvárral is. A szintén átalakuló Kohász eddig karakteres játékot mutatott, 10 perc kihagyást leszámítva a Debrecen ellen is jól kézilabdáztak Vágó Attila tanítványai.