Most kezdődik csak igazán az U 17-es Európa-bajnokság

Hibátlan mérleggel, a románokat is legyőzve jutott a szlovéniai U 17-es női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjébe az ifj. Kiss Szilárd vezette magyar csapat.

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 39-32 (21-16)

Celje, játékvezetők: Backovic, Palackovic (szlovénok).

Magyarország: Bukovszky, Kubina, Németh K. (kapusok), Bánhidi 1, Faragó L. 1, Farkas J. 7, Horváth N. 2, Juhász G. 4, Kajdon 8 (2), Koronczai 2 (2), Kürthi 2, Mérai 6, Nagy L., Rittlinger 2, Vámos M. 2, Woth 2 (1). Szövetségi edző: ifj. Kiss Szilárd.

Románia: Petre, Radoi (kapusok), Bors 3 (1), Coman 4, Darie 1, Gogirla 8, Ion 5, Lacatus 2, Lupei, Necula 1, Prescura, Rus, Sandu 2, Stocia 2, Tirle 1, Voica 3. Szövetségi edző: Carmen Ana Buceschi.

Kiállítások: 10. ill. 14 perc.

Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1.

A két dunaújvárosi tehetséget, az átlövő Koronczai Petrát és a kapus Németh Katát is a soraiban tudó nemzeti csapatunkra a sportágban mindig komoly ellenfélnek tekinthető „északi front” vár kedden és szerdán este 19 órától.

Elsőként a svédek ellen lépnek pályára Némethék. Vélhetően ez lesz a nehezebbik feladat, ugyanis a skandinávok 31-19-re verték a Norvégokat, 34-23-ra a spanyolokat, és könnyed sikert arattak a horvátok ellen is (28-21), így a magyarokhoz hasonlóan ők is veretlenül teljesítették a csoportkört. Szerdán a soros ellenfél az a Norvégia lesz, amely a svédek elleni nagy zakó után egy szoros (spanyolok) és egy nagyarányú sikerrel (horvátok) biztosították be továbbjutásukat Celjében. A középdöntők után a helyosztókat, és az elődöntőket augusztus 9-én rendezik.