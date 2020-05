Most Hatvanban hetvenkedik

Orbán Attila Hatvanban folytatja pályafutását. Persze már nem mint játékos, hanem mint edző. Sőt, kettős szerepköre lesz, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában a jégkorongozók vezetőedzője, a Hatvani Gigászok szakosztályánál pedig szakmai igazgató lesz.

Orbán Attila Dunaújvárosban nevelkedett, de a legnagyobb sikereit Székesfehérváron érte el, ahol az EBEL-csapatban 325 mérkőzést játszott 2010 és 2017 között. Ekkor visszatért nevelőegyesületébe, az Acélbikákhoz, de egy szezon után távozott a Hokiklub Budapesthez, ahol egy idényt húzott le, majd elég korán, huszonkilenc évesen befejezte pályafutását.

– Hogy-hogy Hatvan? Nem mondhatnánk, hogy egy igazi hokivárost választott magának…

– A pályafutásom alatt sok emberrel megismerkedtem a sportágon belül, közéjük tartozik a Gigászok elnöke, Szőke Attila is. Ő hívott Hatvanba, és nagyon tetszettek az elképzelések, a lehetőségek. És arról se feledkezzünk el, mindig is vidéki srác voltam. Teljes az összefogás jégkorong téren a városban, az önkormányzat, a Szent István iskola is, élén Kovács János igazgatóval, mellettünk áll. Jó a létesítményhelyzet is, a Gigászoknak van egy pályájuk, most épül a városban egy modern csarnok, ami jövőre elkészül, és ami a legfontosabb, és ilyet Magyarországon még nem láttam, az iskolának szabványméretű saját jégpályája van. Ezért lehetőségünk lesz arra, hogy a testnevelési órákon edzést tarthassunk, nem kell elhagyni az iskolát, és utazni egy jégcsarnokhoz. Az iskolán belüli munkám miatt jelentkeztem a tanári szakra, ráadásul ehhez testnevelésből még az emelt szintű érettségit is le kell tennem, ami nem lesz könnyű.

– Mennyire népszerű a városban a jégkorong?

– Húszezeres városról beszélünk, és minden gond nélkül összejött harminc gyerek a jégkorongosztály indításához, szerintem ez nem rossz. Az alsó tagozat első három évfolyamán működtetünk majd jégkorongosztályt.

– Sok feladata lesz, valószínűleg nem ingázik majd Dunaújváros és Hatvan között, hiszen elég nagy a távolság a két város között.

– A múlt héten költöztem Hatvanba, a szerződésem május elseje óta érvényes. Némi túlzással huszonnégy órát kell majd foglalkoznom a jégkoronggal. Elszánt vagyok, úgy néz ki, minden adott ahhoz, hogy sikeres munkát végezzünk. Tudom, egyáltalán nem könnyű megszervezni, hogy a sport és az iskola se szenvedjen csorbát. A fő cél, hogy bővítsük a korosztályok létszámát, és az új pálya elkészülése után már minden korosztályban indítsunk csapatot.