Most bizonyíthatják rátermettségüket a fiatal játékosok

Amíg a női válogatott a kulcsfontosságú trieszti olimpiai kvalifikációs tornára készül, a héten megkezdődtek Magyar Vízilabda Szövetség által kiírt, a hazai klubcsapatoknak valós meccsterhelést jelentő Olimpiai Kupa küzdelmei. A DUE Maarks Graphics csapata szerdán este egyfordulatos találkozón (10–13) kapott ki a hajrában magabiztosabb Ferencvárostól.

Dunaújváros

Az egyetemisták részéről hat, a Ferencvárosból négy meghatározó játékos hiányzott a válogatottbeli elfoglaltságaik miatt, ám így is rangadónak számított a két hazai élcsapat találkozója.

A mérkőzés első perceiben a vendégek három támadásból három gólt szereztek, sőt 5–1-re is vezettek már. Innen kezdett el építkezni Mihók Attila csapata. A fokozatosan javuló és egyre eredményesebb játéknak köszönhetően a záró negyed felénél az egyenlítés is összejött (10–10), ám három egyéni villanásnak köszönhetően a Fradi végül magabiztos sikert aratott (10–13). A találkozót követően a két szakvezető értékelt lapunknak.

– Gratulálok mindkét csapatnak és a játékosoknak. Úgy vélem, összességében egy fordulatos, jó meccs volt. Természetesen előjött néhány hiba, de ez a találkozó is remekül szolgálta mindazt, amiért ezt a sorozatot a szövetség megszervezte. A korábban kevesebb szerephez jutó játékosok több lehetőséget kapnak ezeken a mérkőzéseken, a csapat pedig valódi meccsterhelést kap. Ez pedig sokat jelenthet a fejlődésünk, a távolabbi céljaink szempontjából – fogalmazott a Ferencváros részéről Béres Gergő, aki hozzátette, bár komolyabb téttel nem bír e sorozat, mégis, egy igazi sport­ember mindig győzni akar, így motiváltan várják az Olimpiai Kupa további meccseit is.

Mihók Attila, az újvárosiak mestere elmondta: – előzetesen azért sejtettük, hogy nem mi vagyunk ennek a találkozónak az esélyesei, ám a látottaknál jóval koncentráltabban kellett volna kezdenünk. Az első harmadban komoly hátrányba kerültünk, innen kellett újra összeraknunk a játékunkat. Örömteli, hogy összejött az egyenlítés, ám a véghajrában egy-egy egyéni villanás eldöntötte a meccset. Számomra váratlanul, több amatőr hibát is elkövettünk, ezeket mindenképpen kerülnünk kell a folytatásban. Ezen az estén sajnos nem volt meg bennünk az a plusz, ami ahhoz kellett volna, hogy ezt a sírból visszahozott mérkőzést a magunk javára fordítsuk. Nagyon hasznos sorozatnak tartom az Olimpia Kupát, bár a tervezett januári felkészülési programunkat nem befolyásolja, mégis a napi edzésmunka mellett olyan kvalifikált ellenfelek ellen is bizonyíthatnak a most több lehetőséget kapó játékosok, mint a Ferencváros.

Az Olimpiai Kupa B csoportjának 3. fordulójában január 15-én, azaz ma este fél nyolctól a BHSE vendégeként folytatják a sorozatot a dunaújvárosiak.