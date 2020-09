Most a fiatalos lendületre alapoznak

A Szombathely legyőzése után szerdán 18.30 órától az Alba Fehérvár KC ellen játszik megyei rangadót a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabda-együttese a bajnokság második fordulójában, a csapatnak nélkülöznie kell a több hétre sérülés miatt kidőlt Bulath Anitát.

– Győzni megyünk Székesfehérvárra! – jelentette ki Vágó Attila, a DKKA vezetőedzője, akit ettől a közös elhatározásuktól az sem tántorít el, hogy a csapat alapembere térd­szalag-szakadás miatt nem játszhat.

– Ez természetesen nem öröm, de van alternatíva. Igazodunk az új helyzethez, nem siránkozunk. Mindenkinek egy picit többet kell beletennie most emiatt, plusz egy gólt lőni, többet védekezni, több labdát szerezni, és akkor szépen lehet pótolni Anita teljesítményét is. A rutin helyett most a fiatalos lendületre alapozunk – fogalmazott az edző, aki nagyon kemény csatára számít az Alba Fehérvár otthonában.

– Biztosan ők is úgy gondolkodnak, hogy a velük egy súlycsoportban lévő csapatok elleni hazai mérkőzéseket fontos megnyerniük, de bízom benne, hogy ezt nem ellenünk fogják tudni valóra váltani – tette hozzá.

A vezetőedző azt is elárulta, a Szombathely elleni mérkőzésen mutatott hőfokot, a második félidőre szépen összeállt védekezést és pontosabb támadásokat vár a csapattól. Amennyiben ez meglesz, nincs okuk félni.

Ugyanerre, mármint a győzelemre készülnek a vendéglátók is, Deli Rita vezetőedző azt mondta, szeretnének nagyon magabiztos játékot bemutatni a Dunaújváros ellen. – Nagyon vártuk már, hogy újra közönség előtt játszhassunk, ugyanis az MTK Budapest otthonában is zárt kapus volt az elveszített találkozónk. Biztos vagyok benne, hogy szurkolóink bele tudnak hajszolni minket a győzelembe. Sok időnk nem volt a hibák javítására, videón megnéztük a hibákat, az üresjáratokat ki kell küszöbölni, és stabilizálni a játékunkat – fogalmazott.

A székesfehérvári klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre bemehetnek szurkolók létszámkorlátozás nélkül, azonban szigorú szabályok szerint. A csarnok bejáratánál testhőmérsékletet mérnek majd, 37,5 Celsius-fok felett a belépés nem megengedett! A maszk viselése kötelező, és a kézfertőtlenítés is a kijelölt pontokon. A csarnok – adottságok hiányában – első sorait lezárják, ott nézők nem foglalhatnak majd helyet. A vendégszurkolókat megkérik, hogy megafont, sípot, kereplőt és dudát ne hozzanak, mert azok használata a Köfém Sportcsarnokban szeptember 1-től tilos.