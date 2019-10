Most a debreceniek az esélyesek, de...

Egy remek hazai mérkőzés, a Mosonmagyar­óvár legyőzése után szerdán igen komoly találkozón kell helyt állnia a Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapatának.

Az örök rivális, a Debrecen gárdája ellen játszanak a dunaújvárosi lányok. Ráadásul a találkozót szerdán 18 órakor játsszák Debrecenben.

A hajdúsági csapat jelenleg a második a tabellán tizenegy ponttal, öt győzelemmel és egy döntetlennel. Komoly skalpokat gyűjtött be Köstner Vilmos edző gárdája. 30–22-re győzte le az Alba Fehérvár csapatát, csak 30–30-as döntetlent ért el otthon a Ferencváros ellenük, Vácon is nyertek (26–30), és a legnagyobb meglepetést azzal okozták a debreceniek, hogy Érden győztek 33–29-re. Egyszóval: nagyon kiváló formában kézilabdázik a debreceni együttes mostanában, amelyben Kovács Anna már a negyvenegyedik góljánál tart, de Bulath Anita és Despotovic is rendkívül eredményes. Két meghatározó sorral rendelkeznek, tehát Köstner mester tud változtatni a felálláson, ha annak szükségét látja. Rendkívül gyors támadásokat vezetnek a fiatal, tehetséges, fegyelmezetten kézilabdázó játékosai.

György László vezetőedző lendületes, kemény játékot vár csapatától

De tudunk pozitív jelzőket használni a szombaton kiválóan játszó Kohász csapatáról is. Fegyelemmel, figyelemmel játszott a dunaújvárosi együttes, nem volt lazsálás, agresszíven védekezett és támadott az újvárosi gárda a Mosonmagyaróvár ellen. Nagyszerűen védte kapuját Csapó Kyra kapus is. A nagyon sikeres védekezés vezére Nick Viktória volt. Szalai Babett igazi vezérként játszott, Szekerczés Luca pedig remek formában dobálta a gólokat. Külön kell szólni a fiatal Jovovity Jovanáról, aki decemberben lesz tizennyolc éves, és aki egyre magabiztosabban támad és szerez gólokat. A Mosonmagyaróvár kapujába háromszor talált be.

Nos, ha igaz, két, jó formában lévő csapat találkozik szerdán a debreceni csarnokban. Szerencsére a sérültek, Triscsuk Krisztina és Ferenczy Fruzsina, valamint a beteg Mihály Petra is gyógyul. Rájuk is nagy szükség lesz.

Az igazsághoz hozzátartozik az, amit György László joggal nyilatkozott, és foglalta össze a szerdai teljesítmény lényegét:

– Tudni kell, hogy ezen a találkozón a hazai csarnokban játszó debreceni csapat az esélyes. De ha úgy kézilabdázunk, ahogy szombaton a Mosonmagyaróvár ellen, vagyis azzal a lendülettel, kemény, agresszív védekezéssel és önbizalommal küzdünk meg a hazai együttessel, akkor egy szoros mérkőzést játszhatunk.