Mirtill egyéni csúccsal tizedik

Csütörtökön rendezték az utánpótlás-korosztály egyik legnagyobb nemzetközi megmérettetésén, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a tornászok leány egyéni összetett döntőjét.

Ezen magyar részről a Dunaferr SE fiataljának, Makovits Mirtillnek, valamint Szujó Hannának szoríthattunk. Előbbi végül 50,300 ponttal a 10. helyen végzett, ami egyéni csúcsot jelent, amíg utóbbi 49,200 pontot gyűjtött, amivel a 16. lett. A versenyt nem meglepő módon az orosz Viktorija Listunova nyerte 56,000 ponttal.

– Nagyon boldogok lehetünk, hiszen bekövetkezett az, amiről korábban beszéltünk, vagyis Mirtill gerendán és korláton is javított, az ugrására is magasabb pontszámot kapott, mint a selejtezőben, a talajgyakorlata pedig hasonlóan szép volt. Így összességében kiváló összpontszámmal, új egyéni csúccsal, összesen 50,300 ponttal zárt. Ennek az eredménynek az volt a titka, hogy Mirtill nagyon felszabadultan, de koncentráltan versenyzett. Előzetesen arról beszélgettünk, hogy próbáljon meg így, boldogan versenyezni, hiszen ha minden sikerül, akkor előrébb léphet, de ha nem, akkor sem leszünk csalódottak. A felszabadultság ezúttal pozitívan hatott rá, és hiba nélkül tornázott. Természetesen ma még örülünk a sikernek, de tudjuk, hogy ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben véglegesen letegye a névjegyét, ahhoz még rengeteget kell dolgoznunk. A felnőttek között ez roppant nehéz lesz, de Mirtill szorgalma, kitartása ehhez kiváló alapot ad. Rengeteg elemet gyakoroltunk már, így amennyiben azokat be tudjuk építeni a gyakorlataiba, akkor felnőttként is szép eredményeket érhet el. Kiváló sportemberi hozzáállására – Szujó Hannával együtt – roppant büszke vagyok, hiszen a két lány teljesítményével, eredményével méltón képviselte hazánkat. Ehhez pedig csak gratulálni tudok nekik! – nyilatkozta Török Dániel, a Dunaferr és a magyar női csapat edzője a dunaujvaros.com-nak.DH