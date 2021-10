Minél előbb gólt kell rúgni

Az NB III. közép csoportjának 12. fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap 13 órakor a Balassagyarmati VSE gárdáját fogadja.

A DPASE a múlt héten gólzáporos győzelmet aratott a Gerjen otthonában, így jó hangulatban készülhetnek a vasárnapi találkozóra, amelynek esélyeiről először az újvárosiak másodedzője, Tóth Árpád beszélt.

– Az ESMTK elleni meccs kivételével bármelyik őszi fordulóban kiszakadhatott volna a gólzsák. Hét találatot szerezni osztálytól, szinttől és ellenféltől függetlenül szép dolog. A heti menetrend nem változott, ugyanúgy készülünk, mint eddig. Ismerjük a Balassagyarmat erősségeit és gyengéit, de elsősorban magunkkal foglalkozunk. Hetek óta folyamatosan gyakorlunk olyan megoldásokat, amivel fel tudjuk törni a gyarmatiak masszív védekezését. Biztos vagyok abban, hogy a helyzeteink megint meglesznek, minél előbb gólt kell rúgnunk. Látható, hogy a csapatunk szép és eredményes játékot játszik, ami a folyamatos munkának és a remek hozzáállásnak köszönhető.

A szezon folyamán eddig kevesebb lehetőséget kapó Szepessy Róbert is kivette a részét a múlt heti „gólgyártásból”.

– A tavalyi szezon volt egyénileg talán az életem szezonja, most azonban sokkal fontosabb az, hogy a csapat legyen előtérbe, jelenleg ez a prioritás. Epizódszereptől függetlenül próbálom magam felkészíteni hétről hétre. Mutatni és bizonyítani azt, hogy bármikor lehet rám számítani. A Gerjen elleni mérkőzés előtt éreztem, ez egy gólgazdag meccs lesz. Tudtam, hogy be kell találnom magam, és legfőképpen a csapatom miatt. Nehezen született meg a gólom, előtte inkább az előkészítésben vettem ki a részem. Jakab Dávid és Báló Tamás addig játszott egy szituációt, amíg a végén csak be kellett passzolnom az üres kapuba a labdát. A játékunk eredményes, sok olyan spíler van, aki nagyszerűen érti a dolgát. Nemcsak tizenegy jó képességű játékosunk van, a kispadon is hasonló képességű emberek ülnek, így könnyebb változtatni is. Az imént felsorolt dolgoknak ki kell domborodni az összes mérkőzésen. Tudjuk, hogy a Balassagyarmat masszív és eddig kevés gólt kapott, de idén olyan csapatunk van, amely ilyen típusú ellenféllel szemben is győzni tud.

A forduló további párosítása: Rákosmente FC – MTK Budapest FC II, Ferencvárosi TC II – Monor, Budapest Honvéd-MFA II – ESMTK, FC Dabas – Gerjeni SK, Ceglédi VSE – Makó FC, Mohács – Vác FC, Hódmezővásárhely – Dabas-Gyón FC, Szekszárd – Iváncsa KSE, Kozármisleny – Paksi FC II.

A bajnokság állása