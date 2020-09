Mindkét fél nagyot küzdött

A csapatok kezdő sípszóra egyből a közepébe csaptak. Óriási tűzzel törekedtek maguk számára kedvezően megadni a mérkőzés alaphangulatát. Az újvárosiak meglehetősen sok sanszot adtak a zöld-fehéreknek, akik közül Horváth P., Simic M., de főleg Dróth Z. és Vass Á. iszonyúan nehéz pillanatokat okoztak nekik. A hazaiaknak a legnagyobb akadályt egyrészt az ismét parádés napot hozó Reveland Zoltán, másrészt a saját pontatlanságuk okozta.

A kezdeti rohamokat kivédekezve a piros mezesek is zavarba hozták a jó nevű hazaiakat. Németh P., Szeghy Sz., Horváth B., Sánta A., H. M. Antonio és Dorogi B. nagy tűzzel tették a dolgukat. A játékrészt egy remek akció nyomán, Szeghy Szabolcs lövése Östört is érintve került a hálóba: 0–1 a 20. percben.

A második félidő az első perchez hasonlóan kezdődött. A talán már az öltözőben turbóra kapcsolt Vass Ádám állva hagyta a vendégvédőket, és már az első percben bebombázta az egyenlítő gólját: 1–1. Ezután a hazaiak még egy lapáttal rátettek, hogy kihasználják a lélektani előnyüket. Súlyos percek kellettek a Dunaferr csapatának, hogy magára találjon. Ezt Németh P. távoli lövése vezette be, majd a jól időzített és súlyos perceken keresztül tartó emberelőnyös játékuk bizonyította.

A kívülről talán passzivitásnak tűnő játékrendszert tüntetéssel fogadta a hazai közönség. A zöldek viszont miatta nem tudták átvenni az irányítást. Ahhoz az újvárosiak elpasszolt átadása, és az abból induló és előbb a kapufát eltaláló, majd a hálóba helyező Sipos Gergő gyorsaságára és szemfülességére volt szükség: 2–1 a 29. percben.

A kissé megtört Dunaferr pályára dobta a maradék legénységét is, de Csányi D., Seregi T., valamint Németh L. a dicséretes igyekezetük ellenére is csak lassítani tudták a hazai rohamokat. A győztes gólt a kitűnő formában lévő Simic szerezte meg (3–1) a 32. percben.

Mindkét csapat hatalmasat küzdött, és eleget hibázott. A hazai győzelem megérdemelten született.

Haladás – Dunaferr 3–1 (0–1)

Dunaferr: Reveland – Németh, Szeghy, Östör, Horváth. Csere: Rigó, Cseresnyés (kapusok), Slett K., Sánta, Csányi, Seregy, Dorogi, Hinojosa, Németh.

Gólszerző: Östör (20.). illetve Vas (21.), Sipos (29.), Simic (32.).

További eredmények: Veszprém – Nyírgyulaj 2–1, DEAC – Ferencváros 3–1, Aramis – Kecskemét 1–5, Újpest – Berettyóújfalu 1–3.

A két vezetőedző értékelése a mérkőzésről

Calvo Rodriguez Juan Ramon, Haladás VSE: – Jó meccs volt. Sok helyzetünk volt, végig domináltunk, de ilyen a sport: nem minden sikerül. Szerencsére nyertünk, de ahogy most is, ­amikor nem használjuk ki a helyzeteinket, mindig szoros eredmények születnek.

Nagyon fontos volt, hogy a második félidőt góllal tudtuk kezdeni. Két meccset nyertünk, meg van a hat pontunk, de még sokat kell javulnunk.

Frank Tamás, Dunaferr DUE Dutrade FC: – Szurkolói szemmel szép lehetett ez a mérkőzés, de edzőivel már kevésbé. Az első félidő végén az eredmény nem nézett ki rosszul, de ettől függetlenül nem voltam elégedett a játékunkkal. Egy-két alkalommal nem rajtunk, hanem az ellenfelünk rossz döntésein múlott, hogy nem szereztek gólt. Az első félidőt magunknak tettük nehézzé, mert butaságokat csináltunk, amikor nálunk volt a labda. Ennél jobban tud játszani ez a csapat. Bár készültünk rá, de egyszerűen megzavart bennünket ez az elán és a ritmus, amivel a Haladás támadott. Annak ellenére sajnálom a végeredményt, hogy talán még reálisnak is mondható.