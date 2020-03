Mindkét együttes céljait szolgálta a mérkőzés

Csütörtökön este, lapzártánk után a Tatabánya elleni bajnoki találkozóval zárta e heti hárommeccses terhelését a DUE Maaks Graphics női vízilabdacsapata.

A UVSE elleni, az utolsó percben elvesztett csúcsrangadó után, csütörtökön este ismét bajnoki találkozót játszott a dunaújvárosi női pólócsapat: a járványhelyzet miatt immáron már szurkolók nélkül, szigorú biztonsági intézkedések mellett.

DUE Maarks Graphics – Tatabánya 17–5 (4–1, 5–2, 5–0, 3–2)

Dunaújváros: Kiss – Brezovszki, Sajben 1, Gurisatti 2, Hováth 4, Mahieu, Szabó 1, Garda 7, Ziegler 1, Vályi, Huszti 1, Szellák, Aarts.

A Tatabánya gólszerzői: Dobos 2, Tátrai 1, Zink 1, Jenei 1.

Az előzetes papírformának megfelelően a DUE hozta az elvárt bajnoki pontokat. A mérkőzést követően így értékelt a piros lapja miatt az ­UVSE-meccs után eltiltott Mihók Attilát helyettesítő dr. Sike József másodedző:

– Mindenki tudja, hogy a két csapat más célokért küzd, de meg kell dicsérnem a Tatabánya következetes játékát. Nem adták fel a taktikájukat, eléggé nehéz volt feltörni azt. Minőségileg itt jobb játékosok vannak, ez is köztudott, de küzdenünk kellett azért, hogy a védekezésüket feltörjük. Szerintem mind a két csapatnak használt ez a mérkőzés úgy, ahogy Kriszta mondta, nekik a további célokért, nekünk pont azért, mert sok csapat hasonló taktikával játszik ellenünk. Jól szolgálta a gyakorlást, remélem, hogy mindenki tudja teljesíteni a céljait.

A korábban Dunaújvárosban is megforduló Zantleitner Krisztina, a Tatabánya trénere így látta a találkozót: – Nagyon örülök, hogy el tudtunk jönni és rendben lezajlott a mérkőzés. Először is gratulálok a Dunaújvárosnak, minden játékelemben jobbak voltak nálunk, ami várható is volt. Örülök, hogy a csapatomban láttam olyan biztató jeleket, amit esetleg majd a Honvéd ellen, vagy később a Szentes ellen tudunk még tovább vinni. Jó gyakorlásnak bizonyult a részünkről.