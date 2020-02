Mindenkinek nagy élmény volt ez az összrégiós döntő

A Dunaferr SE versenyzői, illetve a szakvezetők, edzők számára is nagy élmény volt a szombaton megrendezett Jövő Bajnokai összrégiós döntője a Tüske uszodában. A Magyar Úszó Szövetség hetedik éve zajló elit utánpótlásnevelő programjának csúcseseményén 279 ifjú kiválóság mérte össze tudását.

A közép-dunántúli régió válogatottjában úsztak a Dunaferr SE versenyzői is, amelynek vezetője Bene Vera, a dunaújvárosiak szakosztályvezetője. Innen elvileg nyolcan szerepeltek volna a csapatban, azonban Kovács-Seres Hunor lába a pénteki edzésen megsérült, így nem tudott részt venni az eseményen.

– Az ő kiesése óriási veszteség volt számunkra, hiszen a mell és a gyors számokat hozta volna nekünk. Végül a hetedik helyen végeztünk, de csak kis különbségek voltak a régiós csapatok között. Tőlünk Horváth István, Hromek Dóra, Horváth Hanna, Kenyér Lilla, Szabó Bernadett, Deményi Zsombor és Kurucz Péter vett részt a megmérettetésen, az egész csapat nagyon jól szerepelt és küzdött. Azért azt tudni kell, hogy három hete kezdtük újra a munkát, így nyilván nem most születtek a legjobb időeredmények. Azt viszont kiemelném, az úszás ünnepe volt ez a rendezvény, méltóképpen megadta a szövetség a módját, fantasztikus volt látni a közel háromszáz fiatal tehetséget az egységes felszerelésükben és azt is, ahogyan kiabálva biztatják egymást a medence partjáról. Az pedig, hogy minden régió kapott egy olimpiai bajnok mentort, mi Czene Attilát, már csak hab volt a tortán. Nagyon jó dolgokat mondott a gyerekeknek, akik ezzel az élménnyel is nagyon sok pluszhoz jutottak. Azonban nem csak az úszóknak, nekünk vezetőknek és az edzőknek is nagy élményt jelentett ez az összrégiós döntő – részletezte lapunk kérdésére az eseményt Bene Vera.