Mindenki a bajnoki címet célozta meg, ők is

Az Újpest elleni súlyos hazai vereség után a Dunaújvárosi Acélbikák vasárnap 18.30 órától a közvetlen rivális Debrecen otthonában jégkorongozik.

Azonban némi sikert így is elkönyvelhetett a DAB, ugyanis csatára, Keegan Dansereau lett a múlt hét legjobbja a Magyar Jégkorong Szövetségnél. Ebből az alkalomból készítettek vele interjút.

A formája egyre jobb, mi a legfőbb oka e remeklésének?

– Csak jól érzem magam és egyre magabiztosabb vagyok. A sorunk nagyon egymásra talált, ez is fontos.

Mely területen kell még a DAB-nak javulnia?

– Minden csapat fejlődhet mindenben, ezért dolgozunk az összes edzésen és meccsen.

Három éve már szerepelt Dunaújvárosban. Könnyebb volt beilleszkedni úgy, hogy ismeri a klubot, a várost?

– Nagyon jó volt visszatérni a DAB-hoz. Kedvelem a szurkolóinkat és a jégpályát is.

2014 óta játszik Magyarországon. Milyen különbségeket lát a játékban öt év elteltével?

– Nem hiszem, hogy nagy eltérés van egy játékos szempontjából. A fiatalok viszont több lehetőséget kapnak, hogy bizonyítsák tehetségüket, és helyet követeljenek maguknak, továbbá egyre jobb és fiatalabb külföldiek érkeznek a ligába.

A Dunaújvárosi Acélbikák keretében is több tehetséges ifjú található. A rutinos játékosok hogyan tudják tanítani őket?

– Próbálok segíteni nekik, amennyire csak tudok a saját tapasztalataim révén. Mindig is jó kapcsolatra törekedtem a fiatalokkal, és igyekeztem támogatni fejlődésüket.

Mennyire különlegesek a karácsony körüli mérkőzések, szeret ilyenkor játszani?

– Jó a hangulat ilyenkor, több néző jön ki a meccsekre, de persze azt is értékelem, amikor kicsit több időnk van, hogy a családdal és a barátokkal töltsük.

Mik a célok a szezon hátralévő részére?

– A lehető legjobbat szeretném nyújtani, és segíteni a csapatot a minél jobb eredmények elérésében. Mindenki a bajnoki címet célozza meg, mi is erről álmodunk, és lépésről lépésre haladnánk ennek eléréséhez.