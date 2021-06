Minden számban tovább

Csütörtökön Lengyelországban elkezdődött a kajak-kenu Európa-bajnokság, amelynek nyitónapján a Dunaújvárosi Központi SE versenyzői mind a négy számukban rajthoz álltak az előfutamokban. Kiss Balázs C-1 500 és 1000 méteren a középdöntőbe jutott, csakúgy, mint Hajdu Jonatán Fekete Ádámmal 1000 méteren. A rövidebb távon viszont egyből finalisták lettek.

poznan – Megcsináltuk a teszteket, mindenki negatív! – kezdte a legfontosabb információval Poznanból Hüttner Csaba, felnőtt szövetségi kapitány. A magyar csapat első csoportja, közte a dunaújvárosi versenyzők és edzőjük, Molnár Gergely már kedden megérkezett Poznanba, a többiek pedig szerdán. A kapitány még annyit elmondott, hogy a körülmények és a pályaviszonyok ideálisak.

Aztán csütörtökön reggel megkezdődtek a versenyek, Kiss Balázs a C-1 1000 méter második előfutamában volt érdekelt, ahol az orosz, a német és a francia versenyző mögött negyedik lett, így pénteken a középfutamban is lesz még jelenése, mert az első három jutott automatikusan a fináléba. Hajdu Jonatán és Fekete Ádám C-2 1000 méteren egy előfutamba került a német egységgel, amelynek tagja a háromszoros olimpiai, Európa- és világbajnok Sebastian Brendel. A távot a németek nyerték, Hajduék ötödikek lettek, így rájuk is vár ma egy középdöntő.

Délután következtek az 500 méteres távok, ahol ismét szoríthattunk mindkét újvárosi fiúért. C-1-ben Kiss Balázs előfutamában az 5. helyen ért célba, így pénteken itt is vár rá egy középfutam. A Hajdu–Fekete-duó ezt megspórolta magának a rövidebb távon, ugyanis remek pályát mentek, a győztes Brendeléktől csak másfél másodperces lemaradással értek be a második helyen, ami egyből döntőt ért nekik. Ez a futam olyan erős volt, hogy Hajduék ideje még a másik előfutam győztesénél is jobb lett.

Ami a többieket illeti, egy kilométeren a Csipes Tamara, Medveczky Erika kajak kettes és a Noé Bálint, Gál Péter, Dombvári Bence, Kulifai Tamás összeállítású kajak négyes már döntős, mert a kevés nevező miatt a számukban nem volt szükség elő-, illetve középfutamra. A kajak egyesek küzdelmeiben Gazsó Alida Dóra, illetve a világbajnoki címvédő Kopasz Bálint megnyerték előfutamukat, így egyből döntősök lettek. A Béke Kornél, Varga Ádám kajakpáros szintén készülhet a vasárnapi fináléra.

Ötszáz méteren az ötszörös olimpiai bajnok, Kozák Danuta a kajak egyesek versenyében fölényes győzelemmel mutatkozott be, majd másfél órával később a másik ötkarikás számban, párosban is megnyerte előfutamát Bodonyi Dórával, és készülhetnek a finálékra. Kopasz Bálint a rövidebb távon ott folytatta, ahol délelőtt abbahagyta, 500-on is megkaparintotta a döntőt érő első pozíciót, így pénteken már a fináléban lesz érdekelt.