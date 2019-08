Minden meccsen a győzelemért játszik majd a DPASE gárdája

Ezen a hét végén rajtol a 2019/2020. évi NB III-as labdarúgó-bajnokság.

A közép csoportban szereplő Dunaújváros PASE együttese a nyitó fordulóban vasárnap 19 órakor az Iváncsa KSE gárdáját fogadja. A dunaújvárosi klub kerete alaposan átalakult nyáron, hiszen távozott az egyesülettől Vajda Brendon, Mundi Roland, Tóth Tibor, Sándor Tamás, Vaszócsik Viktor, Csala Dávid és Kiss Patrik. A távozók helyére érkezett: Csendes Péter (FC Dabas), Orczi Kristóf (SZAC Budapest), Busa Bence (FC Makó), Beszterczei Attila (Hódmezővásárhelyi FC), Hegedűs Máté (Főnix FC).

Az idénynyitó előtti sajtótájékoztatón a DPASE vezetőedzője, Lőrincz Emil beszélt a felkészülésről, valamint az Iváncsa elleni találkozó esélyeiről:

– A tervezett munkát tulajdonképpen elvégeztük, bár a Tiszakécske elleni felkészülési találkozót nem vállaltuk be, hiszen abban az időszakban rengeteg problémás játékosunk volt. Ráadásul akkor még az igazolások sem realizálódtak, így nem volt értelme a mérkőzésnek, mert nagyon sok fiatallal kellett volna kiállni. A többi edzőmeccsen azonban nem teljesített rosszul a csapat. Azt viszont sajnálom, hogy elég későn állt össze az a keret, amivel nekiindulunk a bajnokság. Ráadásul még folynak tárgyalások újabb igazolásokról, hiszen a létszám nem éppen ideális, de összességében elmondhatom, hogy rendben vagyunk. Az érkezők közül Orczi Kristóf tehetséges kapus, akire az edzésen és mérkőzéseken látottak alapján bátran számíthatunk, ha Pokorni Péter valami miatt nem állhat rendelkezésre. Beszterczei Attila gyors, dinamikus szélső, akivel mindenképpen erősödtünk. Ugyanez vonatkozik Busa Bencére is, aki szintén az oldalvonal mellett játszik.

A belső védőként bevethető Csendes Péter visszatért hozzánk, sajnos ő az előző szezonban nem nagyon volt játékban, de bízunk benne, hogy hamar utoléri magát. A tehetséges Hegedűs Máté még rendkívül fiatal, így, ha úgy adódik, az utánpótlásban is bevethető. A célunk ugyanaz, ami tavaly is volt, szeretnénk megnyerni minden meccset. Van egy jó szellemű társaság, tagjai annak ellenére, hogy amatőrök, profin gondolkodnak. Tehát bárki ellen, bárhol nyerni szeretnénk, aztán majd ráérünk számolgatni a végén. Bár rögtön az első feladat, az Iváncsa elleni vasárnapi mérkőzés sem lesz egyszerű. Sajnos az elmúlt időszakban nem sikerült legyőznünk, de tudjuk, mi az erénye, és azt is, mi a gyengéje. Ismerjük az ellenfelet, de elsősorban magunkkal foglalkozunk. A felkészülés alatt azon dolgoztunk, hogy a támadójátékban előrelépjünk. Az edzőmeccseken látszott, hogy ebben fejlődtünk. Remélem, ezt a bajnoki mérkőzésen is bizonyítjuk majd.

Az új igazolás, Beszterczei Attila is optimistán várja a vasárnapi meccset:

– Úgy érzem, a sérülésemet követően készen állok a bajnoki rajtra. Az új csapatomban nagyon várom az első tétmérkőzést.

Az első forduló további párosítása: FC Dabas – Kelen SC, Dunaharaszti MTK – Szentlőrinc SE, Pécsi MFC – Szekszárdi UFC, THSE-Szabadkikötő – HR-RENT Kozármisleny, Budapest Honvéd-MFA II – Taksony SE, Kecskeméti TE – Dabas-Gyón FC, Monor – Rákosmente KSE.

Az újvárosiak további őszi menetrendje a következő: 2. forduló: Kelen SC – DPASE (augusztus 11., 17 óra), 3. forduló: DPASE – Szentlőrinc SE (augusztus 18., 19 óra), 4. forduló: Szekszárdi UFC – ­DPASE (augusztus 25., 17 óra), 5. forduló: DPASE – HR-Rent Kozármisleny (szeptember 1., 18 óra), 6. forduló: Taksony SE – DPASE (szeptember 8., 16 óra), 7. forduló: DPASE – Dabas-Gyón FC (szeptember 15., 18 óra), 8. forduló: Rákosmente KSK – ­DPASE (szeptember 29., 16 óra), 9. forduló: DPASE – BSS Monor (október 6., 17 óra), 10. forduló: Kecskeméti TE – DPASE (október 13., 14.30), 11. forduló: DPASE – Budapest Honvéd-MFA II (október 20., 17 óra), 12. forduló: ­THSE-Szabadkikötő – ­DPASE (október 27., 13.30 óra), 13. forduló: DPASE – Pécsi MFC (nov­ember 3., 16 óra), 14. forduló: Dunaharaszti MTK – ­DPASE (november 10., 13.30 óra), 15. forduló: DPASE – FC Dabas (november 17., 16 óra), 16. forduló: Iváncsa KSE – DPASE (november 24., 13 óra), 17. forduló: DPASE – Kelen SC (december 1., 16 óra).