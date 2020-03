Minden adott a megfelelő alapozó felkészülésükhöz

A férfiak kenuválogatottjának nagy része áttette székhelyét Dél-Afrikába, s köztük van a Dunaferr SE két kiválósága, Hajdu Jonatán és Kiss Balázs is Vajda Attila edző társaságában. Lapunk megkeresésére Kiss be is számolt edzőtábori élményeiről pár szóban.

Roodeplaat Dam – Az idő és a hely szerintem a legalkalmasabb egy alapozó edzőtáborra. Nagyon szeretek itt lenni, az eddigi táboraim közül számomra ez jött be a legjobban, mindig várom, mikor tudunk újra vízre szállni itt – áradozott a helyszínről és a körülményekről Kiss Balázs, aki azért a számtalan pozitívum mellett egy fontos problémát is megemlített. – Meglátásom szerint a legnagyobb hiányosság itt a rendes, tartalmas étel. Ez nagyon fontos lenne számunkra, hiszen élsportolóként megfelelő tápanyagpótlásra van szükségünk, főleg a főétkezések során. A helyiek nem tartoznak a nagyétkűek közé, így talán ez érthető is, de van lehetőségünk magunknak főzni, és a szállástól alig pár száz méterre található étteremben pótolni azt. Ezek persze önköltségesek, illetve számunkra az egyesület átvállalja ezeket a pluszterheket, amit innen is nagyon köszönök, köszönünk. Ha ettől eltekintek, és a jövőben lesz benne változás, szerintem minden adott ezen a helyen. Balázs hozzátette: az edzések mellett pihenődélutánok és hétvége is van, ilyenkor lehetőség adódik kicsit napozni, medencézni vagy körülnézni a környéken. Ezek a feltöltődések elengedhetetlenek ahhoz, hogy másnap újult erővel, nagy fegyelmet és koncentrációt igénylő edzésekbe kezdjenek. Egy jól felszerelt konditerem is rendelkezésükre áll, és futóedzésre is alkalmas a körülöttük lévő terep. – Ilyen könnyebbségek mellett a napok nagyon gyorsan telnek. A cél a technikánk maximális magalapozása és az aerob háttér fejlesztése. Mindennap kétszer evezünk, mellette pedig van egy kiegészítő, ami hosszabb kondit vagy rövidebb, kicsit intenzívebb futást takar általában. Nyugodtan mondhatom, hogy minden adott, hogy megfelelő felkészülésünk legyen – tette hozzá. Így lehet kijutni az olimpiára

Az olimpiai pótkvalifikációs viadalra mindkét számban (C-1 1000, C-2 1000 méter) az az egység utazhat, amely április végén itthon megnyeri a szegedi pótkvalifikációs válogatót. Ha Racicében nem jut a versenyzőnknek egyesben férfi kenus kvóta, akkor a duisburgi világkupán (amelynek győztese C-1 1000 méteren szintén olimpiai indulási helyhez juttatja országát) a pótkvalifikációs válogató második helyezettje is rajthoz állhat. Amennyiben a magyarok csak egyesben szereznek indulási helyet, akkor a kvótát szerző versenyző automatikusan készülhet az olimpiára, ha pedig párosban, akkor a pótkvalifikációs válogató első két helyezettje a világkupákon meccselheti le, hogy melyik egység kerüljön az olimpiára utazó csapatba.