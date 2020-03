Micijevic visszatér, amit győzelemmel szeretne megtenni

Március 6-án, pénteken ismét női NB I-es kézilabda bajnoki találkozó következik. A Dunaújvárosi Kohász ellenfele, a hazai csarnokban játszó Motherson-Mosonmagyaróvár várja a dunaújvárosi együttest 18 órakor. Az óvári gárda a tabella tizedik, a Kohász pedig a nyolcadik helyén áll.

Persze a helyezésből nem lehet semmilyen következtetést levonni, mivel néhány nappal ezelőtt a mosonmagyaróváriak döntetlent játszottak az MTK csarnokában (27–27). És ez bizony már bravúrnak számít.

Sokaknak lehet ismerős a Mosonmagyaróvár csapatának stílusa. Rendkívül agresszív, harcos együttes, s erre az otthoni szurkolás közben most is számíthat a vendég Kohász. Több játékos is ismerős a szurkolóink előtt, mivel valamikor ők Dunaújvárosban játszottak. Hajtai Vanessza, Tilinger Tamara (hat gólt dobott az MTK-nak), Horváth Bernadett (öt gól) nem ismeretlenek.

Ami pedig a mostani mérkőzést illeti, fontos pillanatnak is részesei lehetünk. Camilla Micijevic, a Kohász átlövője két térdműtétet követően felgyógyulva végre ismét játszik a csapatában. Természetesen Micijevic fejében örökre megmarad a hosszú sérülés időszaka, emléke. Most neki nagy szeretettel szurkolunk.

– 2018 augusztusától voltam sérült. És most a Fehérvár elleni edzőmeccseken játszottam is. Nyolc gólt szereztem. Óriási öröm számomra, hogy ilyen hosszú szünet után visszatérhetek. Az említett két edzőmeccsen nagyon jól éreztem magam. Nem kockáztattam, még nem voltam százszázalékos, de a Mosonmagyaróvár ellen teljes erőbedobással fogok kézilabdázni. Tudjuk, hogy nehéz lesz a győzelmet megszerezni, de a Kohász jobb csapat náluk, és mi teljes erővel fogunk küzdeni – mondta lapunknak Micijevic.

Bízunk abban, hogy az újvárosi átlövő optimista, elszánt nyilatkozata valóra fog válni. Imre Vilmos sportigazgató pedig így látja a pénteki ütközetet.

– Fontos lenne a hullámvölgyet megszüntetni a játékunkban. Tehát csökkenteni kell a védekezésben, a támadásban is a hibákat. De nem állunk rossz helyen a tabellán. Pénteken is bizakodhatunk. Legyen egészséges versenyláz, de nem idegeskedés, kapkodás. Szükséges egy stabil védőfal és egy kiváló kapusteljesítmény, valamint fontos lesz a helyzetek kidolgozása után azok értékesítése is – emelte ki lényegi dolgokat a szakvezető.

A DKKA támadói közül az Alba FKC elleni zártkapus edzőmérkőzéseken Szekerczés Luca nagyon jó formában kézilabdázott.

– A mostani mérkőzésen nagyon kemény csata várható, de természetesen a két bajnoki pontot meg szeretnénk szerezni. Türelmesen, meggondoltan, igazi csapatként kell játszanunk. Döntő lesz az is, hogy melyik együttes követ el több hibát. Remélem nem mi. Sok páros csatát követően kell majd labdát szereznünk, és utána muszáj élni a lerohanás lehetőségeivel, vagyis a gólszerzéssel – nyilatkozta Szekerczés Luca.