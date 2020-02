Mezőnyfölény után végül döntetlen a Gárdony ellen

Szombaton délelőtt a hazai közönségnek is bemutatkozott az MTK elleni Magyar Kupa párharcra, illetve az NB III tavaszi rajtjára készülő Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

A vidámpark műfüves pályáján lejátszott felkészülési találkozón a Fejér megyei első osztály listavezetője, a Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő együttese volt az újvárosiak ellenfele.

Dunaújváros PASE – Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő 1–1 (0–1)

Dunaújváros PASE:

Orczi – Hompót D., Csendes, Puskás G., Horváth K., Dorogi R., Áman, Tapiska, Busa, Beszterczei, Szepessy R. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

Cserejátékosok: Pokorni, Reicheld, Al-Sheraji, Halász P., Hegedűs, Kispéter, Novák.

Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő:

Erdélyi – Mód, Koronczi, Kónya, Cziklin, Rodenbüchner, Zsigmond, Balogh Á., Pratsler, Tóth T., Ujvári. Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Cserejátékosok: Ribarics, Parádi, Balassa Sz., Balogh P.

A tavaszias időben megrendezett találkozón sérülés miatt több játékos is hiányzott a DPASE kezdő tizenegyéből. Ennek ellenére a mérkőzés elejétől kezdve mezőnyfölényben játszott a hazai alakulat, ám az első ellentámadást követően a vendégek szerezték meg a vezetést (0–1). A remekül romboló Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő gárdája a játékrész végéig meg is tartotta az előnyét.

A fordulást követően is az újvárosiak irányították a játékot, ám a gólhelyzetek rendre kimaradtak.

A hatvanhetedik percben a ziccerben kilépő Al-She­raji ellen a tizenhatoson belül szabálytalankodott az NB I-et is megjárt, rutinos Rodenbücher.

A teljesen jogosan megítélt büntetőt Dorogi Renátó értékesítette (1–1).

Így a két, Fejér megyei csapat felkészülési mérkőzése ezúttal döntetlen eredménnyel ért véget.

Amit muszáj lesz kijavítani

Lőrincz Emil, a DPASE szakvezetője így nyilatkozott lapunknak a mérkőzést követően: – Több olyan hibát is elkövettünk ezen a mérkőzésen, amit muszáj lesz javítaniuk a közeljövőben. Összességében megállapítható, hogy ott tartanak a munkában, ahol a felkészülés harmadik hetében tartaniuk kell.

Amint arról korábban már beszámoltunk a Magyar Kupában a DPASE gárdája február 12-én az MTK ellen játszik, az első bajnoki mérkőzése március 8-án lesz Szentlőrincen.