Metodikai központ épül

A dunaújvárosi jégkorongozók régi álma látszik megvalósulni: épül a metodikai központjuk, ami a mai modern jégkorongban szinte elképzelhetetlen a száraz felkészüléshez, a specifikus edzésmunkához.

A beruházásról Azari Zsolt korábban a Dunaújváros Online-nak így nyilatkozott:

– Nagyon fontos változás és előrelépés lehet a dunaújvárosi jégkorong történetében, hogy épül a jégkorong metodikai központ, ami a száraz felkészülésnek adna bázist. Általános, hogy már nem a jé­gen készülnek többet a játékosok, hanem szárazon, speciális gyakorlatokat végezve fejleszthetik a képességeiket, ezért nagyon komolyan gondolom, hogy ez egy hatalmas előrelépés lesz számunkra. Azonban ez a jelenlegi, koronavírusos helyzet a kivitelezők munkáját is befolyásolja, nem könnyű megmondani, mikorra készül el a beruházás, az optimális az augusztus eleje lenne, de azzal is kiegyeznék, ha október elsején birtokba vehetnénk a létesítményt.

A központ egyik fele „hagyományos” konditerem, a másik fele speciális, jégkorongozóknak felszerelt lesz. Egyszerre negyven játékos tartózkodhat a létesítményben. Alapvetően a jégkorongcsapaté lesz a központ, ők is finanszírozzák az építkezést, nagyrészt tao-pénzből, de egyes részeit más sportolók is használhatják majd.

Erről a 4narchitest. hu honlapon a következőket olvashatjuk: A tervezett metodikai központ épület célja a különböző csapatsportok, elsősorban a jégkorong erőnléti képzésrendszeréhez szükséges körülmények és eszközkészlet biztosítása. Ez a speciális edzőterem a felnőtt- és utánpótláscsapatok számára is egyaránt ideális körülményeket teremt, mind egyéni, mind az egész csapatra vonatkozó egységes programok lebonyolításához. Az új létesítmény a labdarúgóstadion déli lelátója alatti üres terület beépítésével jön létre, a telken egyéb szabad, illetve alkalmas terület hiányában.

Magyarországon az első metodikai központ a káposztásmegyeri jégpalotában épült, amit 2015-ben átköltöztettek a Tüskecsarnokba. Tavaly készült egy Miskolcon, a DVTK Jegesmedvék jégkorongozóinak, és az erdélyi Karcfalván is épített egyet a magyar kormány.

Ezekben a létesítményekben általában konditerem, specifikus jégkoronggyakorlatok végzésére alkalmas fejlesztőterem, szintetikus jégfelület, valamint lövés-, kézügyesség- és korcsolyázóképesség-fejlesztő eszközök kaptak, kapnak helyet.