Mészáros Dömötör személyében a szakág egyik ikonja igazolt a Dunaferrhez

Az elmúlt héten a Dunaferr Sportegyesület röplabdázói, soraiban egy új sztár­igazolással megkezdték a felkészülést a 2019/2020. évi NB I-es bajnokságra.

A nyári szünetben a csapattól többen távoztak, vannak, akik tanulmányaikat kezdik meg egy felsőoktatási intézményben, van, aki családi okok miatt hagyott fel a sporttal, de olyanok is akadnak, akik más egyesülethez igazoltak.

Ennek ellenére optimisták a szakosztály vezetői, hiszen a magyar férfiröplabda-sport világsztárja, Mészáros Dömötör a következő bajnoki esztendőben a dunaújvárosi együttest erősíti. Rajta kívül még több játékossal folytat tárgyalásokat az egyesület vezetősége, de egyelőre az ő neveiket még nem hozzák nyilvánosságra. Az azonban biztos, hogy a csapat gerincét továbbra is azok a tehetséges fiatalok adják majd, akik Dunaújvárosban végzik középiskoláikat. Ők már belekóstoltak az elmúlt szezon során az első osztály légkörébe, így megfelelő tapasztalatokkal felvértezve várhatják az idei szezont. Az első edzésről még hiányzott Hatvany Zsolt, akivel azonban már megállapodott a folytatásról a klub. Több fiatal pedig a korosztályos válogatott összetartásán vett részt.

Az indulásnál Tomanóczy Tibor vezetőedző már a célt is nyilvánvalóvá tette csapata számára.

– Több fiatal játékos távozott együttesünktől, ám azok, akikre építeni szerettük volna az idei felnőttcsapatot, itt maradtak. Mészáros Dömötör személyében sikerült erősítenünk, de még folynak tárgyalások további játékosokkal. Bízom abban, hogy az előttünk álló szezonra tudunk még erősíteni. Nagy örömünkre Hatvany Zsolt vállalta a következő szezont is, így vele, Dömötörrel, valamint azokkal a fiatalokkal, akik maradtak, méltó ellenfelei leszünk a többi csapatnak. Célunk bekerülni a rájátszás végére a csoport első három helyezettje közé, amely Extra ligás helyet jelentene folytatásban – kezdte a beszélgetést.

Mennyire ideális a játékoskeret összetétele?

– Mindenképpen nehéz munkának nézünk elébe. Ez nemcsak az életkori sajátosságból, hanem abból is fakad, hogy nincs két egyforma bajnoki év. Hiába van a fiatalokban benne a tapasztalat, minden szezon más meglepetést tartogat. Abban bízom, hogy jó csapatot tudunk összerakni. Biztos, hogy a húzó embereink felnőtt játékosaink, Hatvany és Mészáros lesznek. Ők olyan személyiségek, akik rendet tartanak a pályán és azon kívül is. Az még kérdéses, hogy ki melyik poszton játszik, a lényeg az, hogy pluszt adjon a csapat teljesítményéhez. Az biztos, hogy nehéz lesz az elmenők pótlása, de pont ez a nehézség adja meg a munka szépségét. Azt is látni kell, hogy azok a fiatalok, akik tőlünk igazoltak el más csapatokhoz, milyen karriert futnak be. Büszkék vagyunk arra, hogy elismerik a DSE Röplabda Akadémia utánpótlás-nevelő munkáját.

Gyorsan meg is volt az első edzőmérkőzés…

– Egy német csapattal játszottunk, ami csak azért jöhetett létre, mert az ellenfél edzője, Beregszászi Szabolcs jó barátom. Itt még nem az eredmény számított, hanem az, hogy a fiúk minél hamarabb felvegyék az új szezon ritmusát. Ezenkívül természetesen figyeltünk arra, hogy nehogy valaki sérülést szenvedjen. A meccs arra jó volt, hogy megtapasztaltuk egy másik ország röplabda-kultúráját.

Miként alakul az együttes további programja?

– Az első igazi megmérettetés a szeptember 14-én megrendezendő Szász Antal Emléktorna lesz, amelyen hazai környezetben a Komarno, a Pénzügyőr és a Szolnok lesz az ellenfelünk.

Dunaferr SE –Deggendorf 1:4 (-26, 19, -21, 22, -10)

Dunaferr SE: Mészáros, Tomanóczy B., Iván B., Hatvany, Iván G., Tajti (liberó). Csere: Balázs, Majoros, Amdegha, Ambrus, Juhász. Vezetőedző: Szabó Gábor.

Német harmadosztályban szereplő Deggendorf elleni felkészülési találkozónak az esélyesei egyértelműen a vendégek voltak, hiszen az újvárosiak a nyári szünetet követően csupán a mérkőzést megelőző napon találkoztak először. Ráadásul többen még meg sem érkeztek a csapathoz. Így tehát a találkozón a Dunaferrt irányító Szabó Gábor csak a fiatalokra, és az újonnan igazolt Mészáros Dömötörre számíthatott. A mérkőzésen a hazaiak megpróbálták megnehezíteni a német együttes dolgát, valamint arra keresték a választ, hogy a távozók miatt egyáltalán hogyan állnak fel a speciális posztokra.