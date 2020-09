Mészáros a Dunaferr röplabdázója maradt

Mészáros Dömötör, a magyar röplabdasport aktív ikonja, bár több megkeresése volt, nagy örömünkre a Dunaferr játékosa maradt! – adta hírül az egyesület honlapja.

Dunaújváros

Nincs olyan sportszerető ember Magyarországon, aki Mészáros Dömötört ne ismerné. Mindannyian tudják róla, hogy milyen kiváló sportember, aki a mai napig fáradhatatlanul dolgozik kedvenc sportágában, sportágáért. A tavalyi szezonban érkezett Dunaújvárosba, és azonnal maradandót alkotott. Tisztelik és felnéznek rá játékostársai, de – nemcsak – bombaerős nyitásaitól rettegnek ellenfelei. A klub nagy örömére a 2020/2021-es szezonban is a Dunaferr csapatát erősíti annak ellenére, hogy más külföldi kérője is akadt.

– Amennyiben egy szóval jellemezhetném azt, amit akkor éreztem, amikor és ahogyan véget ért az előző szezon, azt nem lehetne leírni, hiszen azt nem bírná el a nyomdafesték. Ami azonban leírható, hogy meglepődtem rajta, mivel abban bíztam, hogy ha zárt kapuk mögött is, de lejátsszuk a bajnokságból visszamaradt mérkőzéseket. Olyan helyen álltunk, ami bizalomra adott okot, arra, hogy a bajnokság felsőházában jó eredményeket érjünk el. De minden rosszban van valami jó, mivel az idén az Extraligában indulhatunk, amelynek nagyon örülök, hiszen így az erősebb bajnokságban, jó csapatok ellen játszunk majd. Kiegyensúlyozott mérkőzéseket várok, amik alapján a bajnokság sokkal izgalmasabb lesz. Abban bízom, hogy mindezt a helyszínen drukkolhatják majd végig a szurkolóink. Magunktól azt várom, hogy több meglepetést okozva az 1–4. helyek valamelyikén végezzünk. Komoly célokhoz komoly motiváció kell. Ezek közé tartozik Engyel László fogadalma, amelyet meg is beszéltem vele – idézi Mészárost a klub honlapja.

– Bízom abban, hogy olyan teljesítményt fogunk tudni elérni, amely miatt ez majd rajta jól látható, méretes, örök nyomot hagy. De a viccet félretéve úgy érzem, hogy az idei Dunaferr meg tudja mutatni – amennyiben a csapatösszetétele ideális lesz –, hogy megérik az a munka, amit Tomanóczy Tibor évek alatt letett az asztalra. Ehhez az erősítés is kellett, de természetesen az is, hogy sikerült megtartani a meghatározó játékosokat. Olyan kerettel rendelkezünk, amelyben a cserejátékosok is kiválóak. Ezek alapján abban bízom, hogy ebben a szezonban a Dunaferr maradandót tud alkotni. Attól függetlenül, hogy nem szerettem volna váltani, volt kérőm. Így Libanonból is. Oda még pont a hatalmas robbanás, a szörnyű baleset előtt kellett volna megérkeznem, így most e szempontból óriási szerencsém van. De én örömmel maradtam, aminek oka az is, hogy Tomanóczy Tiborral és Engyel Lászlóval sokat beszélgettem a csapat jövőjét tekintve, amely számomra nagyon szimpatikus. Tetszik a hozzáállásuk, és az egyesület hosszú távú céljaival is egyetértek. Ennek a munkának az eredményeit már lehet látni, hiszen a csapat minden évben fejlődik. Ez abban is megmutatkozik, hogy az idén milyen erősítés érkezik Dunaújvárosba, akik meghatározó szerepet fognak betölteni az idei versenysorozatban. Én csak győzni szeretek, hiszen győzelemre születtem. És ebben az évben ebből sokat fognak látni szurkolóink – tette hozzá.