Mesekönyve újabb lapját akarja bearanyozni a bajnoki döntő után

Mint egy mesebeli történet, már eddig is olyan a DUE-Maarsk vízilabdázóinak húszéves kapusa, Magyari Alda első szezonja Dunaújvárosban, ami még nem tart a végénél. A felnőttválogatottban is magának helyet követelő tehetség nevét a trieszti olimpiai selejtező után ismerte meg az ország, a mindent eldöntő meccsen ő lett a hős. A két éve még az utolsó helyezettnél játszó hálóőr a bajnoki döntő első, szombati meccsére készül.

– Nyilván nagyon sokat tett érte, és tehetsége nélkül nem tartana itt, ám amikor 2019-ben a sereghajtó Honvéd játékosaként valaki felsorolja azokat az eredményeket, amiket elért Dunaújvárosba igazolása óta, álomszerűnek nevezhető.

– Az is, egy csoda. Egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ilyen lehetőséghez jutok, és miután kiöregedek az ifiből, a Honvédból eljőve csak nyolc hónapot töltök Egerben, és tavaly nyáron Európa egyik legjobb klubja, a DUE-Maarsk játékosa leszek. Az egri rövid idő sem volt sokkal másabb, mint előtte a tíz év a Honvédban, azaz mondhatom, onnan ugrottam Dunaújvárosba. A teljesen utolsótól reményeim szerint az elsőhöz, ami ugye a Magyar Kupában sikerült már az UVSE ellen, a bajnokságban szintén ezt szeretnénk elérni.

– Amikor idekerült, gondolom, az volt az elsődleges, vegye fel a ritmust. Ahhoz képest rutinos kapusokat megszégyenítő magabiztossággal és egyből Magyar Kupa-sikerrel kezdett. S azóta is magas szinten teljesít.

– Már úgy érkeztem ide, hogy tudtam, első számú kapusként kell helytálljak, mert ismert volt, Laura Aarts hazatér Hollandiába. Ez mindenképp nagy kihívás volt még akkor is, ha egyedül voltam, akire Mihók Attila tudott igazán alapozni. Ezért nem volt nagyon idő felvenni a ritmust, egyből a mély vízbe kerültem. Ám ezt élvezem, nem is nevezném kihívásnak, inkább még nagyobb akarat és magabiztosság, önbizalom kell hozzá. A legfontosabb pedig, hogy higgyek magamban, pont ilyen típus vagyok, ezáltal tudom, a feladatokat meg tudom csinálni. Ezért sikerül azt a képet adni magamról, hogy a társak is hisznek és bíznak bennem. Úgy jöttem, tisztában voltam vele, Magyarországon itt edzenek a legtöbbet és a legkeményebben. Mihók Attilával már dolgoztam együtt az utánpótlás-válogatottban, valamilyen szinten követte a pályafutásomat. A lányok egy része sem volt ismeretlen a nemzeti együttesek révén. Ezáltal a beilleszkedéssel sem volt gond, és a csapat is tudta, mire számíthat tőlem. Fejben is helyreraktam magam, és boldog vagyok, hogy sikerült velük felvenni a tempót, és úgy gondolom, nagyon jó helyre találtam.

– Ezt a bizonyos tempót még fokozni is tudta, tudja.

– Tavaly nyár óta vagyok csak itt, ennek ellenére nagyon sokat fejlődtem. Én sem gondoltam volna magamról, hogy ilyen erős tudok lenni, mint amit Dunaújvárosban kihoztak belőlem. S nem feltétlen a fizikumra gondolok, hanem a kemény munka mentálisan is felhozott. Most már nem úgy állok oda, hogy jaj, kis fiatalként úgyis jó lesz, amit csinálok. Nem érdekel, mennyi idős vagyok, a legjobbamat akarom nyújtani minden pillanatban.

– Azért általában a komoly, nagy csapatoknál a kapuban rutinos játékosok szokták irányítani az előttük lévőket. Most ön teheti meg ezt Gurisattival, Gardával, Szilágyival, akikre pár éve még felnézhetett.

– Nem is feltétlen arról van szó, hogy irányítom őket, amit egyébként szeretek, hanem fogadják el és higgyék el, amit mondok, az jó. Többféle kapus van, én sokat szeretek beszélni, ezt mindenki tudja, nem is tudom befogni a számat. Vagyok annyira magabiztos, hogy megcsinálják, amit kérek. Ez a helyzet leginkább a válogatottban volt furcsa az elején, amikor például a világ legjobb vízilabdázójának, Keszthelyi Ritának én mondtam meg, mit csináljon, kiabáltam neki, hogy most jobbra, balra, előre vagy hátra mozogjon.

Húszéves kora ellenére, a válogatott olimpiai selejtezőjének hősévé vált

– Apropó felnőttválogatott, itt 2019 januárjában mutatkozhatott be, az idén januári olimpiai selejtezőre Kasó Orsolyát szorította ki a keretből, hogy aztán az olaszok ellen a kijutásról döntő meccsen bravúrok sorát hozva segítse győzelemhez az együttest.

– Na igen, ez a másik nagy csoda, pályám addigi csúcsa, hiszen ilyen komoly téttel bíró találkozón még nem szerepeltem. Már azt sem nagyon akartam elhinni, amikor Birge (Bíró Attila szövetségi kapitány – a szerk.) kimondta a nevemet, hogy én utazok Gangl Edina mellett. Az olasz meccsig felváltva szerepeltünk, aztán aznap reggel szólt a kapitány, este én védek. Körbenéztem, hogy ez nekem szólt valóban? Aztán amikor elhittem, mondta, ne izguljak. Egyből az járt a fejemben, ha nem tudnám megcsinálni ezt a feladatot, nem lennék itt. S ha a kapitány se bízna bennem, akkor nem dönt mellettem. Ennek ellenére nagyon izgultam a kezdésig, a lányok is segítettek, mindenki elmondta a gondolatát, azok is, akiknek esetleg az utolsó olimpiája lenne, na persze ettől még inkább izgultam. Azonban ez jó jel nálam, Dunaújvárosban is rászoktak, hogy érdeklődnek efelől, mert ez csak addig tart, amíg be nem ugrok a vízbe, utána ez átvált óriási energiabombává. Nagyszerű érzés volt a diadal, amihez persze a társak is kellettek például a jó blokkokkal. Az olimpiával nem foglalkozom, elsőként érjem el, hogy a tokiói csapatban is benne legyek.

– Vissza a hazai vizekre, a szombaton rajtoló bajnoki döntő első felvonása az UVSE otthonában lesz, ami most csak két győzelemig tart. Akkor remélem, izgul már!

– Ilyenkor még nem, majd a meccs előtti este, ezen nem fog múlni. Viccet félretéve, most teljes mértékben azon vagyok, hogy a fejemben lejátszom a múlt heti alapszakasz-találkozónk jeleneteit, hogy kaptuk a gólokat, amit ugye egy találattal elveszítettünk az Újpest ellen. Szombatig azon leszek, az edzéseken fejben kijavítsam ezeket.

– Az erősen vitatott bírói közreműködéssel elveszített derbi után a pályaelőny az ellenfélnél van, de nézők nem lesznek, így ennek nem lesz akkora jelentősége. Viszont a rövidebb párharc miatt aki nyer, fél kézzel már foghatja a bajnoki serleget.

– A felvetés első felére nem szeretnék reagálni, a játékkal foglalkozunk csak. Ami pedig a döntőt illeti, most a nézők jelentette előny valóban elveszik. Az, hogy hol lesz a mérkőzés, teljesen mindegy, úgy kell vízilabdáznunk, hogy nem csak az ellenfeleket, a bírókat is „legyőzve” ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy az utolsó másodpercben kapjunk gólt és azzal veszítsünk. Miután döntetlen nem lehet, utána ötméteresek jönnek, tehát már azokra is készülök. A szombati meccs meghatározó lesz, ezt mindegy miként, de meg kell nyerjük! Aztán a szerdai másodikat is! Úgy érzem, teljes mértékben készen áll a csapat arra, amire tíz éve vár.

– Mondjuk ki, ez a legutóbb megszerzett bajnoki elsőség óta eltelt idő. Akkor még csak tízéves volt, kimondani se semmi.

– Persze, azt se nagyon tudtam még, mi az a vízilabda, akkor ismerkedtem vele. Azóta felnőtt lettem és a klub, illetve Mihók Attila és az évek óta itt játszók erre már nagyon vágynak. Ő és a többiek is mindent megtesznek azért, hogy ezzel koronázzuk meg hazai szezonunkat, természetesen én is maximumot akarok nyújtani, hogy ez a trófea is az uszodába kerüljön. Egyébként az együttes többször bizonyította már, akár az Euroligában is magasabban jegyzett csapatokkal szemben, hogy ott a helye a legjobbak között, amit most a négyes döntőbe jutással el is értünk. Szerintem a magyar bajnokságban is meg tudjuk mutatni, mi vagyunk a legjobbak. A Magyar Kupában sikerült ősszel megverni az ­UVSE-t, ezzel címet védeni, most ismét erre készülünk. S ha már az Euroliga szóba került, ugyan most csak a bajnokság van főszerepben, és annak is az első felvonása, de az biztos, nagyon meghatározó lesz, miként végzünk, mert két jó találkozó után nagy sikerélménnyel felvértezve vághatunk neki az utolsó feladatnak, amivel megkoronázhatjuk a szezonunkat. S ugye ha mindkét fél hozza az elődöntőjét, akkor megint az Újpest jöhet a fináléban. De ez még messze van, majd a bajnokság után térjünk rá vissza.

– Ahogy a szavaiból kiveszem, a lehető legjobb helyen van, sikerekre éhesen.

– Valóban. Sokat hall az ember arról, milyen különleges, egyedi kohézió és légkör van a dunaújvárosi csapaton belül, amit most én is megtapasztalhattam. Ahogyan az elején mondta, annak a mesekönyvemnek egy újabb lapját szeretném bearanyozni, lehetőleg már jövő héten szerdán, hazai medencében.