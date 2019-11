Menni és küzdeni az utolsó csepp vérükig

Minden bizonnyal rangadó várható a férfi futsal NB I 11. fordulójában következő Dunaferr DUE Dutrade FC – Haladás összecsapástól, ami a sportcsarnokban ma este 19 órakor kezdődik.

Mire alapozzuk ezt a reményünket? A vendég és a hazai csapat céljára, ami egy kicsit általánosítva, a minél jobb helyezés elérése. A Haladás nyilvánvalóan a bajnoki címre, a Dunaferr a dobogó minél erősebb megközelítésére tör. Nézzük csak, hogy is állnak pillanatnyilag.

A Haladás VSE akár magabiztosan is érkezhetne Dunaújvárosba, hiszen a dobogó második helyén áll, az előnye a harmadiktól két pont, de. Most már öt pont a hátránya az elsőtől, és neki az számít igazán? Ebben nem vagyunk nagyon biztosak, mert sanszos, hogy hátrafelé is tekingetnek. Igaz, valószínűleg az alapszakaszban már nem tudják befogni a listavezető Berettyóújfalut, hiszen a legutóbbi fordulóban éppen ők vitték el tőlük a bajnoki pontokat, de mögöttük egyre izgalmasabb a tülekedés.

Ez sok szempontból különleges bajnoki széria, a Hali jó csapat, de ők sem mehetnek senki ellen biztosra. Bizonyíték erre a legutóbbi, a Rubeolánál tett látogatásuk, ami két pontjukba került. Döntetlent játszottak velük, akárcsak a Dunaferr. Biztos, hogy nem akarnak még egyet hibázni. Ezért aztán, ha valaki kíváncsi a legerősebb összetételű Haladásra, pénteken este megnézheti a csapatot Dunaújvárosban!

A Dunaferr DUE Dutrade FC csapatának erényeit, a látványos, szellemes, gyors játékukat már jól ismerjük. A kiváló hangulatú csapategységükről, ahogy az elszánt győzni akarásukról, megbízható híreink vannak. Az elmúlt időszakban hozott eredményeikről is. Nyilván ők maguk is megszenvedték a pontok elhullajtását, de ezt az egész mezőny kipróbálta már. Azt várjuk a hazai csapattól, hogy valósítsa meg a terveit!

Fehér Zsolt vezetőedző: – Tudjuk, látjuk, illetve a saját bőrünkön is tapasztaltuk a szezon elején, hogy a Haladás milyen erős csapat! Azóta viszont mi nagyon sokat tanultunk. Tiszteletre méltó a tabellán elfoglalt helyezésük, de nekünk most a saját helyzetünkön kell javítani, és az ilyen ellenfelek ellen megmutatni, hogy ott akarunk lenni a legjobbak között. Magyarán szólva, menni és küzdeni a győzelemért az utolsó csepp vérünkig! Úgy ahogy tettük ezt a legutóbbi találkozók során is. Fejben megvan, mivel tudjuk legyőzni hazai környezetben a bombaerős Haladást. Most már csak meg kell tölteni azt tartalommal, bízok játékosaimban, hogy csodát tudnak tenni pénteken este, és itthon marad a három bajnoki pont!