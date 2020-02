Melegvízi edzőtáborokban gyűjtögetik a kilométereket

A téli, jól sikerült alapozás után meleg égövi edzőtáborokban dolgoznak a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának válogatott versenyzői. Sajnos esetükben sem megkerülhetetlen a koronavírus-járvány, ami a további felkészülésbe, vagy akár a versenyekbe is beleszólhat.

Az olimpia szempontjából férfi kenuban vagyunk a legrosszabb helyzetben, mert nem sikerült kvótát szerezni eddig, de a szövetség vezetői, az edzők és a versenyzők mindent megtesznek azért, hogy az elérhető három helyből minél többet begyűjtsünk a két pótkvalifikációs versenyen. Azért, hogy erre, illetve az előtte tartott hazai válogatókra tökéletesen fel tudjanak készülni, három hétig Dél-Afrikában edzőtáboroznak legjobbjaink. A Dunaferrt Kiss Balázs és Hajdu Jonatán képviseli, akiket Vajda Attila edző kísért el.

– A többiekhez hasonlóan mindkét fiú minőségi munkát tudott végezni, egy hete már elutaztak, ahol a technikai részletek is előkerülnek. Attilával tartom a kapcsolatot, jól haladnak, jók az eredmények, azaz eddig rendben van minden. A hét végén maratonistáink, Katona Lili és Máthé Krisztián Spanyolországba utaztak, ők ott gyűjtik a kilométereket, az U23-as válogatottal pedig a jövő héten Slihoczki Ádám is ide érkezik – mondta lapunknak Molnár Gergely vezetőedző, aki az enyhe napokon már itthon is vízre szállt tanítványaival.

Nyilván az olimpia miatt a legnagyobb figyelem Kisst és Hajdut övezi, akik most párosban összetérdeltek, ez Molnár Gergely szerint kuriózum, ugyanis egy oldalon eveznek, ami a kormányzásnál okozhat problémát. – Tavaly már kipróbálták az együtt evezést, akkor nem volt rossz, kíváncsian várom az eredményt, amikor most már időket is mennek, hogy azok is igazolják-e ezt. Ha igen, akkor valószínű így vágnak neki a hazai selejtezőnek.

Megkerülhetetlen kérdés volt a koronavírus, amire a szakember azt mondta, a Dél-Afrikába utazók amit lehet, megtettek, szájmaszkot vittek magukkal és figyelnek a higiéniára. Inkább a hazaút során kell vigyázniuk, amennyire tudnak.

– Utána ők is Spanyolországban folytatnák a munkát, fel kell mérni a szövetséggel közösen, akkor milyen lesz az egészségügyi helyzet. Ha romlik, akkor felül kell bírálni a terveket. Nagyon rossz ez a bizonytalanság, hiszen mi van, ha például sikerrel veszik a kvalifikációkat, majd elhalasztják az olimpiát. Persze ez a létező legrosszabb forgatókönyv, bízunk benne, a helyzet javulni fog. Bár most nagyjából azt sem tudni, mit hoz a holnap a vírus terjedését illetően – tette hozzá.