Megtiszteltetés minden pillanat, amikor ilyen társakkal játszhat

Amikor a dunaújvárosi gasztronómia-válogatott kezdő tizenegyét kellene felállítani, abban mindenképpen helyet kapna Horváth Attila, aki sok éve meghatározó szerepet tölt be a helyi vendéglátásban.

Ám egy másik műfajban is igyekszik hasonló teljesítményt nyújtani, amikor többek között Dárdai Pál, Vincze Ottó, Lőw Zsolt, Egressy Gábor vagy éppen Fehér Csaba társaságában labdarúgóként láthatjuk a zöld gyepen. Most éppen az Egyesült Államokban szerepel majd az Árpád Kupán. Persze Attila utóbbi esetben (is) szerényen igyekszik a háttérbe vonulni, számára minden alkalom és perc felér egy ünneppel, amikor ilyen társakkal szerepelhet.

A nyári hónapok nem csak a vendéglátásban jelentenek csúcsidőszakot a Campus Étterem vezetője számára, szeretett és általa támogatott sportága, a labdarúgás is számos kötelezettséget ró rá, amiket persze nagy örömmel próbál teljesíteni. Hiszen ki ne szeretné egy pályán rúgni a bőrt azokkal, akiket évekkel ezelőtt a televízióban nézhetett, vagy a stadionokban buzdított. Júniusban például a Pécsett az id. Dárdai Pál emlékére rendezett gálamérkőzésen az utóbbi évtizedek egyik, ha nem a legnagyobb sztárja, Dárdai Pál csapatában szerepelhetett már nem először Horváth Attila, péntektől pedig éppen a tengerentúli magyarság legnagyobb eseményén, az Árpád Kupán igyekszik helytállni csapatával az Egyesült Államokban.

– Az ezen a tornán szereplő csapat vezetője a szekszárdi Bakalár László, aki egyben a Dárdai Hertha Teamnek is a „szövetségi kapitánya”, ő szokott engem meghívni ezekre a mérkőzésekre, fellépésekre. Tavaly éppen Dunaújvárosban rendeztünk jótékonysági találkozót, amelyen a Hertha a dunaújvárosi legendák ellen játszott, megtiszteltetés, hogy ezen is ott lehettem. Egyébként a srácok már kérdezték, mikor jöhetnek újra legközelebb, mert annyira jól érezték magukat nálunk. Rajtam nem múlik, szerintem a DLSZ és az önkormányzat segítségével találunk majd erre alkalmat.

Persze rögtön felmerül a félig komolytalan kérdés, vajon a futballban is olyan szinten tud-e teljesíteni, mint a gasztronómiában, ami alapján beválogatták a keretbe? – Nagyon kedves a felvetés, de van némi eltérés – nevetett nagyot Horváth Attila, majd komolyra fordítva elmesélte, az Árpád Kupán szereplő csapat több tagja is játszik a Herthában, innen a barátság és a meghívás. – Számomra elképesztő nagy dolog ez a lehetőség, nyilván elsősorban nem a játékom miatt, hiszen még most is fényévekre állnak tőlem tudásban. Azért van némi képzettségem – tizenöt éves koromig Mezőfalván játszottam –, így nem rúgok huplit a labdára, oda tudom passzolni ahova kell.

Mondjuk amikor Király Gábor áll a kapuban, Dárdai a középpályán, Lőw Zsolt, Fehér Csaba, azaz több száz válogatottság, majd jövök én… Akinek gyermekkori álma volt, hogy futballista lesz, ez elmondhatatlan érzés, bolond lennék nemet mondani a felkérésekre. Igaz, pár évtizeddel később, de teljesült az a bizonyos álom, szóval beigazolódott a mondás: azokat sosem szabad feladni. Amikor Dunaújvárosba jöttem dolgozni, akkor kerültem baráti viszonyba többek között Gróf Andrással, Boldóczki Sándorral, Miskovicz Bálinttal, majd elkezdtem velük kispályán játszani. Aztán tagja lettem a Dunaújvárosi Kohász öregfiúk csapatának, ugyanis Boldóczki mondása szerint minden ilyen együttesbe legyen egy orvos és egy kocsmáros, persze én lettem az utóbbi. Heti szinten járok edzésekre velük a meccsek mellett, itt is értek nagy élmények, volt szerencsém játszani a Ferencváros ellen, amelynek még gólt is rúgtam, de mondhatnám a Videotont, a Tatabányát is. Az említetteken felül csapattársam volt Lengyel Ferenc, Sztanó Miklós, ellenfelem pedig Détári Lajos, vagy éppen Nyilasi Tibor. Ez szintén óriási büszkeség számomra.

Egy ilyen közegben nyilván az élcelődésből, a zrikákból sincsen hiány, így bizony Attila is meg szokta kapni a „magáét”. – Vehemenciától függ, ki mit mond. Van, aki biztat, van aki azzal élcelődik, hogy örülne, ha végre egyeneset rúgnék a labdába, de lehet, jobb lenne inkább fakanalat fogni a kezembe. Persze annyira rendesek ezek a srácok, hogy mindezt nem bántóan teszik, mert nem azt várják el tőlem, amit ők tudnak, hanem igyekeznek a szintemhez igazodni például egy átadásnál. Természetesen én sem maradok adós, ha becsúszik náluk egy hiba, nyilván az alkalmat kihasználom a visszavágásra – tette hozzá.

Az emberben felmerül, hogy ennyi ismert játékos között egy idő után „sztárrá lehet válni” a nézők szemében, de Horváth Attila ezzel nem él vissza. – Tudom, hol a helyem, és nem osztogatok aláírásokat sem, éppen ezért nem is megyek oda a fiúkkal a nézőkhöz, hanem bevonulok az öltözőbe a többiekkel, akik nem szerepeltek ezen a szinten – mondta.

A héten pedig már az Egyesült Államokban van feladat, ahová erősítésként Dunaújvárosból Szekszárdi László is vele tartott. Nyilván a sportérték mellett ugyanannyira fontos ezen az eseményen a magyarságtudat erősítése, a hagyományok ápolása is. Utána pedig Horváth Attila a magyar válogatott sikereért szorít majd a Szlovákia elleni Eb-selejtezőn. Ő is úgy véli, ha azt a találkozót megnyerjük, reális esélyünk van a kijutásra. 2016-ban Franciaországban személyesen szerzett örök emlékeket a nemzeti csapatot buzdítva, nagyon reméli, hogy ugyanezért jövőre csupán Budapestig kell majd utaznia, ami egy újabb álom beteljesülését jelentené.