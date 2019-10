Megszorongatták itthon a Kaposvárt

Megizzasztotta a férfiröplabda NB I negyedik körében a Dunaferr SE a bajnoki címre pályázó FINO Kaposvár együttesét.

A bajnokságot két győzelemmel és egy vereséggel kezdő Dunaferr SE NB I-es röplabdázóira vasárnap a szezon eddigi legnehezebb meccse várt, hiszen azt a FINO Kaposvárt fogadták, amely gárda az idei kiírásban is a bajnoki címre pályázik. Tomanóczy Tibor csapatának így már az is bravúrnak számított volna, ha sikerül megszorítani nagynevű, és nagy nevekből álló ellenfelét. A fiúk azonban erre készültek, és mindenképpen bizonyítani szerettek volna Wolochin Ruben együttese ellen – számolt be róla a klub honlapja.

Bátran állt bele a meccsbe a Dunaferr (3–3), ekkor azonban egy-egy nyitáshiba elég volt ahhoz, hogy ellépjen a Kaposvár (5–8). Ekkor talán kissé megremegtek a kezek, így nagyon jókor jött a születésnapos Mészáros Dömötör pontja (7–10). A folytatásban becsúszott két bosszantó hiba, ami után időt is kért Tomanóczy Tibor. Ez hatott, hiszen a különbség nem nőtt (12–16), sőt, csökkent (15–17). Majoros Balázs pontja szenzációs volt (17–19), majd egy újabb hazai ponttal már csak egyre csökkent a hátrány (18–19). A végjátékra is maradtak izgalmak, bár ekkor a kaposvári rutin győzedelmeskedni látszott (19–22). Innen felzárkózott a Dunaferr, és csupán minimális különbséggel szenvedett vereséget (23–25), ami hatalmas tett volt!

Fordulás után Mészáros nyitásai ellen nem volt ellenszer (4–0), de ugyanez volt elmondható Kalmárról is (6–5). Egy remek vendégsánc után lett egyenlő az állás, ahonnan viszont a Dunaferr tudott ellépni (8–6). A vezetést meg tudták őrizni egy vitatható nyitás-belépés ellenére is (13–11), amely után Tomanóczy Bálint centerezésének örülhettünk (14–12). Ekkor azonban három pontot szerzett zsinórban a ­FINO, és átvette a vezetést. Fiaink nem adták fel, és ismét fordítottak (17–16), ami vendég-időkérést eredményezett. A huszadik pontot Majoros Balázs vitte be (20–19), így érkeztünk a végjátékhoz. Ott felváltva estek a pontok, majd megint kiélezett lett a vége (24–24). Ekkor felcsillant a szett győzelem lehetősége is, de végül a rutinosabb fél győzedelmeskedett (24–26).

A harmadik szett eleje ismét a miénk volt (3–1), innen azonban fordított a Kaposvár (4–5). Ennél az állásnál sajnos beragadtunk (4–7), amely időkérést eredményezett. Ez jól sikerült, hiszen megindultunk felfelé, de a különbség nem változott. A következő labdákat felváltva nyerték a felek, majd jött a hazai időkérés, hiszen meglépett a FINO néggyel (15–19). A végére most kinyílt az olló (16–22), és annak ellenére, hogy a Dunaferr mindent beleadott (21–24), végül a Kaposvár örülhetett a győzelemnek (21–25).

A mérkőzés jegyzőkönyve

Dunaferr SE – FINO Kaposvár 0:3 (23–25, 24–26, 21–25)

Dunaferr SE: Tomanóczy B., Laczi, Quintz, Majoros, Iván G., Mészáros, Gebhardt (liberó). Csere: Iván B., Balázs, Ambrus, Sümegi (liberó), Hatvany, Kecskeméti. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

FINO Kaposvár: Nagy, Bozóki, Kalmár, Makarov, Horváth, Cameron, Kiss (liberó) Csere: Fenyvesi, Kulcsár, Martinez, Bögöly, Kruzhkov. Vezetőedző: Wolochin Ruben.