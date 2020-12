Kovács Zsófiék bronzérmesek lettek az EB-n!

Torna Eb: A sikersorozat töretlen. Újabb bravúr, bronzérmes a női válogatott! Újabb siker, tovább íródik a magyar torna története!

A Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású magyar felnőtt női tornász válogatott megszerezte a 33. női Európa-bajnokságon Mersinben a csapatbronzérmet Magyarországnak, ráadásul a női torna szakág történetében ez az első Európa-bajnoki érem.

Folytatódott a történelmi jelentőségű női felnőtt és junior torna Európa-bajnokság Törökországban. A korábbi szép eredmények után a Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója alkotta válogatott ismét magára ölthette a nemzeti címeres dresszt a csapatfináléban. A csapatversenyek selejtezőjében a magyar különítmény 154,129 ponttal a harmadik helyen zárt, és ezzel kvalifikálta magát a 6 csapatos döntőbe. Itt a fináléban nemzetenként már csak három versenyző mutathatta be gyakorlatát a szereken, és mind a hármuk eredménye számított is. A selejtezőben még egy kis könnyebbséget jelentett, hogy négyen léphettek a szerekhez, és csak a legjobb három gyakorlat eredményét vették figyelembe.

A magyar csapat felemáskorláton kezdett, a törökökkel voltunk egy csoportban. Makovits Mirtill lépett elsőnek szerhez, 12.866 pontot kapott, amivel 0,266 ponttal javított a selejtezős eredményén. Mind a három magyar lány jobban teljesített a kvalifikációs pontszámaihoz képest. Kovács Zsófia első helyen végzett a selejtezőben ezen a szeren, de most a csapatdöntőben még ez a pontszáma is magasabb lett, 14,200. A második körben a legnehezebb szerükhöz érkeztek a magyar lányok, a gerendához. Bácskai Csenge kezdte a gyakorlatokat, akit Makovits Mirtill követett, a sort Kovács Zsófia zárta. Ezen a szeren voltak hibák ugyan, de a félidőben, megerősítve harmadik helyezésüket 74.932 ponttal zárt a magyar egység.

A harmadik fordulóban a talaj következett. A három versenyző közül Székely Zója volt az első, Makovits Mirtill pedig a második, aki a gyakorlat elején letette a tenyerét, e miatt 1 pontot levontak a bírók. A csapat legrutinosabb versenyzője, a kétszeres olimpikon Böczögő Dorina fejezte be a fordulót, akit a szerdöntőkben még láthatunk majd talajon. Ugráson fejezték be a viadalt a magyar válogatott felnőtt női versenyzői. Böczögő Dorina magasra tette a lécet, és 13.300 pontot kapott. Bácskai Csenge pontosan ugyanannyi ponttal követte csapattársát. A nap utolsó gyakorlatát az olimpiai kvótás, egyéni összetett Eb-ezüstérmes Kovács Zsófia mutatta be, egy kiváló, 14.200 pontos ugrással zárt. Ezzel a magyar csapat 151.597 pontot gyűjtött be, és a dobogó harmadik fokára állhatott, erre pedig eddig még a magyar női torna életében nem volt példa. A csapatot Draskóczy Imre szövetségi kapitány mellett a helyszínen Trenka János és Botyánszki Mariann edzők segítették.

A kontinensviadalt kiélezett küzdelemben az ukránok nyerték 154.663 ponttal, a románok 154.496 ponttal ezüstérmesek lettek.

Folytatás vasárnap a junior és a felnőtt szerenkénti döntőkkel, ahol 10 finálés pozíciónk is van.



Torna Európa-bajnokság, női felnőtt csapatdöntő eredménye:

1. Ukrajna 154.663

2. Románia 154.496

3. Magyarország 151.597

A magyar női csapat pontszámai szerenként

Felemáskorlát:

Makovits Mirtill 12.866

Székely Zója 13.400

Kovács Zsófia 14.200

Gerenda:

Bácskai Csenge 10.700

Makovits Mirtill 11.233

Kovács Zsófia 12.533

Talaj:

Székely Zója 12.166

Makovits Mirtill 11.033

Böczögő Dorina 12.666

Ugrás:

Böczögő Dorina 13.300

Bácskai Csenge 13.300

Kovács Zsófia 14.200

Kovács Zsófia:

Nagyon akartuk ezt a harmadik helyet, vagy akár még egy komolyabb meglepetést is okozni. Mindenki nagyon küzdött, és annak ellenére, hogy más klubokból érkeztünk, nagyon összetartott az egység, szerintem ez óriási dolog. Felemáskorláton kiemelkedően teljesítettünk, nekem személy szerint is nagyon jól ment. Gerendán nagy volt rajtam a nyomás. Kellett a pontszám is nagyon, illetve ki szerettem volna javítani korábbi selejtezős hibámat. Sikerült legyőznöm saját magamat, és bizonytalanságok ellenére is hoztam az elvárhatót. Nagyon izgalmas volt a döntő, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Nem vagyunk fáradtak, egyik napról a másikra készülünk, holnap jönnek a szerenkénti döntők. Ez az érem nagy lökést ad nekünk!

Böczögő Dorina:

Én már egy kicsit szomorúan a karácsonyra és a pihenésre készülődtem, amikor az utolsó pillanatban jött a hír, hogy mégis indulhatok az Európa-bajnokságon, egy sajnálatos sérülés miatt. Ez mindig egy hatalmas lehetőség és megtiszteltetés is egyben. Az elmúlt években a fluktuáció ellenére is nagyon jó a csapatszellem. Reggel még a bevonuláskor eléggé izgult mindenki, de a korlátgyakorlatok nagyon jól sikerültek, ez megnyugtatta a csapatot. A gerenda egy mumusnak bizonyult ismét, de a korábbi versenyekkel ellentétben, nem tört le senkit. Nem ragadtunk benne, és ez fontos változás. Magunk mögött tudtuk hagyni, és hozni a jobbnál jobb eredményeket pontról pontra. 2018-ban, az Eb-n a csapatdöntőben a végén volt a felemáskorláton rontásom, ami miatt a csapat 2-3 helyet hátrébb csúszott, és ezen eddig nem sikerült eddig túltennem magam. Ez a bronzérem most kárpótol, és segít, hogy feldolgozzam.

Székely Zója:

Ha az év elején valaki azt mondja nekem, hogy csapatben bronzérmes leszek az Eb-n, biztos nem hiszem el. Ráadásul volt egy olyan időszak a pandémia miatt, amikor még az is kérdéses volt, hogy lesz-e Eb. Mi ennek ellenére kőkeményen dolgoztunk, nagyon sokat készültünk. Én személy szerint megváltoztattam a felkészülésemet, sokkal többet dolgoztam és gyakorlatoztam, mint eddig. Fantasztikus ez az eredmény és az összetartó csapatunk is, mindenki nagyon akarta ezt a dobogót. Úgy érzem, nagyon jól fel voltunk készítve, mind mentálisan, mind fizikálisan is. Még most is hihetetlen számomra, nagyon boldog vagyok.

Bácskay Csenge:

Nagyon örülök neki, de olyan hihetetlen érzés volt, hogy ott álltunk a dobogón, hiszen ez egy Európa-bajnokság, még ha vannak hiányzók is. Egyelőre még nem tudom felfogni, még jó, hogy itt az érem a nyakamban. Ez a csapat nagyon összetartó, végig akarta sikert, közös volt a célunk. Személy szerint én mindenképpen szerettem volna javítani gerendán, hiszen a selejtezőben a felugrásnál leestem. Most nagyon koncentráltam, és a gyaki feléig nagyon jól is ment, aztán egy olyan elem jött, amelyben soha nem hibáztam, de most ferdén érkeztem, a lábam lecsúszott és leestem. Nagyon elkeseredtem, sírtam is, de a többiek bíztattak, hagyjam magam mögött, mert jön az ugrás, és arra kell koncentrálnom, az pedig nagyon kell a csapatnak. Ezt tettem, és össze is jött a csapatérem, nagyon boldog vagyok.

Makovits Mirtill:

Elsőéves felnőttként hatalmas megtiszteltetés és élmény volt egy Európa-bajnokságon szerekhez lépni. Titkon a második helyet céloztuk meg magunknak, de nagyon elégedettek vagyunk a bronzéremmel. A felemáskorlát gyakorlatomra büszke vagyok, az úgy sikerült, ahogy szerettem volna. A többi gyakorlatba csúsztak apróbb hibák, de összességében kihoztam magamból, amit csak tudtam, a csapat pedig nagyon szépen eredményeket hozott. Nagyon ürülök, hogy ott állhattam a csapat tagjaként a dobogón életem első felnőtt Európa-bajnokságán!

Draskóczy Imre, szövetségi kapitány:

Nagyon boldogok vagyunk, és azt mindenképpen szeretném elmondani a tornát néző és kedvelők számára, hogy felemáskorláton és ugráson is olyan nemzetközi szintű gyakorlatokat csináltunk, amely igenis felveszi a versenyt Európa és a világ élmezőnyével, nagyon büszke vagyok az egész csapatra. A gerenda és a talaj kevésbé ment, ott biztos, hogy kell változtatni, több balett és új koreográfus is kell majd. Az együttes jól összekovácsolódott, végig együtt volt, de erre az Eb-re már nagyon régóta készültünk. Már az utóbbi hónapokban is úgy lőttük be az életünket, hogy mindent ennek rendeltünk alá, tudtuk, hogy fő étkezés után, két órás időeltolódással kell számolnunk, e szerint edzettünk az utóbbi időszakban. Történelmi ez az érem, de reálisan kell kezelni, és már a 2021-re kell koncentrálni. Egyébként az, hogy a felnőtt és a junior csapat négy szeren 10 finálét hozott össze, azt gondolom, önmagáért beszél, már ez is óriási teljesítmény, és az is egyedi és különleges, hogy nincs lyukas nap, végig versenyezzük az Eb-t. Még ott van ez a számunkra 10 finálét hozó holnapi szerenkénti döntő, aztán én már csak a 2021-es felkészüléssel foglalkozom.

Altorjai Sándor, csapatvezető:

A selejtező után azt mondtam a lányoknak, hogy úgy kezdjék a döntőt, mint ahogy korláton a selejtezőt befejezték. Ez sikerült is, de sajnos a gerenda megint nem jött úgy össze, Zsófi ugyan megcsinálta a gyakorlatát, de neki is voltak megingásai. A talaj Mirtill kivételével megvolt, az ugrás pedig nagyon jól sikerült. Nagyon nagy öröm ez a bronzérem, és nagyon remélem, hogy lehet örülnünk ennek az éremnek magyarként, és közhírré tehetjük a magyarok számára, hogy mekkora dolog ez, a szakág első csapatérmét megnyerni egy Európa-bajnokságon, még akkor is, ha nincs itt minden nemzet, hiszen ez akkor is egy Európa-bajnokság. Nagyon reméljük, hogy ezt minden magyar ember így gondolja. Gratulálok a versenyzőknek és az edzőknek, nagyon bízom a szerenkénti finálékban holnap, és azt mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy ma is voltak olyan minőségi gyakorlatok és olyan pontszámok, amelyek a teljes mezőnyben is jó eredményt hoztak volna.